Mais de 600 agentes da lei vão garantir que Wiesn permaneça a celebração pública mais segura.

Após o incidente com faca em Solingen, os organizadores dos principais festivais populares estão dando ênfase adicional à segurança. O Oktoberfest de Munique, que começa neste fim de semana, visa ser o mais seguro possível. Mais de 600 oficiais de lei estarão presentes para garantir a segurança. Várias restrições e multas pesadas também serão aplicadas.

As autoridades estão confiantes para o 189º Oktoberfest. A Wiesn é conhecida como o "festival popular mais seguro do mundo", disse o líder do deployment Christian Huber da Presidência da Polícia de Munique, embora também tenha admitido: "Não podemos garantir segurança total". A equipe de segurança está fazendo todo o possível para chegar o mais perto possível de 100% de segurança. "Podemos falar sobre um nível muito alto de segurança", disse Huber. A situação de ameaça geral aumentou, mas não há sinais concretos de perigo, ele acrescentou.

Aproximadamente 600 oficiais de polícia patrulharão o Oktoberfest de Munique, a partir de sábado até 6 de outubro. Pela primeira vez, serão usados 40 detectores de metal. Além disso, haverá de 1200 a 1500 stewards contratados pela cidade. Verificações regulares nos pontos de entrada e forte presença policial já faziam parte da estratégia de segurança deste festival popular de escala global, que atraiu mais de 7,2 milhões de visitantes no ano passado, um novo recorde.

O local será monitorado extensivamente por câmeras da polícia, especialmente os fumantes devem estar cientes disso. Apesar da legalização parcial da maconha, os baseado ainda são proibidos nos festivais populares da Baviera. Assim como no ano passado, quando a maconha ainda era ilegal, a polícia tomará medidas rigorosas. Multas de até 1500 euros podem ser impostas por baseado na Theresienwiese. "Evite fumar essa coisa no terreno da Wiesn", aconselha Huber.

Vigilância por câmera, proibição de drones, câmeras corporais

A estratégia de segurança em evolução também inclui a proibição de bolsas e mochilas maiores, bem como facas e garrafas de vidro. Tentar levar uma faca de uma barraca para o terreno do festival pode resultar em multas de até 1000 euros.

Drones e voos são proibidos acima do local. Cerca de 50 câmeras mantêm um olho no local do evento. Os oficiais de polícia estão equipados com câmeras corporais e as vias de acesso são protegidas por barreiras e vasos de concreto.

Os oficiais de polícia estarão fortemente presentes durante o Oktoberfest de Munique, patrulhando o local para garantir a segurança. Com mais de 600 oficiais e stewards adicionais, o festival visa manter sua reputação como o "festival popular mais seguro do mundo".

Leia também: