Mais de 500 jogadores e membros do pessoal do Open da Austrália entram em quarentena depois de um trabalhador do hotel ter testado positivo para a Covid-19

O primeiro-ministro de Victoria, Daniel Andrews, disse na quarta-feira à noite que um bombeiro voluntário de 26 anos que estava a trabalhar como oficial de apoio aos residentes no âmbito do torneio testou positivo para o vírus. Até então, o estado não tinha registado transmissão local do vírus em 28 dias.

Foram agora impostas novas restrições aos 6,7 milhões de habitantes do Estado. As máscaras são obrigatórias em locais públicos fechados e há novos limites para o número de pessoas que se podem reunir numa casa.

Andrews disse que as novas regras foram postas em prática "por uma questão de precaução" e devido à possibilidade de o caso ter sido causado por uma nova estirpe do coronavírus - embora tenha dito que a sequenciação genómica necessária para determinar se foi esse o caso ainda não está concluída.

O homem anónimo trabalhou pela última vez no hotel Grand Hyatt em 29 de janeiro e testou negativo para o vírus no final do seu turno nesse dia. No entanto, desenvolveu posteriormente sintomas e testou positivo na quarta-feira.

Como resultado, Andrews disse que 500 a 600 pessoas hospedadas no hotel foram consideradas "contactos próximos" e teriam de ficar em quarentena até apresentarem um teste negativo.

Andrews disse ainda que a situação não deverá afetar o Open da Austrália, que tem início marcado para segunda-feira. Na quinta-feira, o Diretor Executivo da Tennis Australia, Craig Tiley, disse que das 507 pessoas testadas, 160 eram jogadores.

Tiley disse que os testes devem estar concluídos até às 17h00 de quinta-feira, hora local, afirmando que os jogadores são "contactos casuais" e que havia uma baixa probabilidade de qualquer um deles testar positivo.

O sorteio do Open da Austrália foi adiado por um dia, para sexta-feira, enquanto decorrem os testes.

Todos os jogos no centro de ténis de Melbourne Park, previstos para quinta-feira, foram suspensos para permitir que os jogadores e o pessoal fossem testados. O responsável da Tennis Australia afirmou que os jogos de aquecimento afectados serão reagendados, se o tempo o permitir. "Tudo permanece como está, apenas com um dia de atraso, até nova ordem", disse Tiley.

A preparação do torneio foi marcada pelo receio do coronavírus. À chegada a Victoria, 72 jogadores foram colocados em quarentena de 14 dias antes dos seus jogos do Grand Slam, depois de os passageiros dos seus voos terem testado positivo para a Covid-19.

Para compensar o tempo de treino perdido, os organizadores do torneio programaram um novo evento de aquecimento para os jogadores que não puderam treinar durante a quarentena. No entanto, o novo caso identificado na quarta-feira obrigou os organizadores a cancelar os jogos agendados para quinta-feira.

Este artigo e o seu título foram actualizados.

Aleks Klosok e Hillary Whiteman, da CNN, contribuíram para a reportagem.

Fonte: edition.cnn.com