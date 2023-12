Mais de 350 migrantes transportados de avião do Texas para Rockford antes de serem escoltados para Chicago

A cidade de Rockford informou, numa publicação no Facebook, que o xerife do condado de Winnebago, Gary Caruana, o presidente do conselho de administração do condado de Winnebago, Joe Chiarelli, e o presidente da câmara de Rockford, Tom McNamara, receberam a informação de que um avião com imigrantes aterraria no aeroporto internacional de Rockford no sábado à noite.

O Presidente da Câmara de Chicago, Brandon Johnson, afirmou no domingo no X, antigo Twitter, que "não houve qualquer comunicação do Texas" e que as autoridades da cidade de Chicago tomaram conhecimento do voo proveniente de San Antonio através das autoridades de Rockford.

"Este é o segundo caso registado de um governador do Texas a transportar requerentes de asilo num avião privado", acrescentou Johnson no X.

As autoridades de Rockford disseram no Facebook que, depois de o avião ter aterrado por volta da uma da manhã, os 355 imigrantes a bordo foram imediatamente colocados em autocarros.

Inicialmente, as autoridades de Rockford indicaram que os passageiros seriam levados para a "zona de aterragem" do centro de Chicago. Posteriormente, actualizaram a informação no Facebook, dizendo que os autocarros tinham sido escoltados pelos delegados do xerife do condado de Winnebago e levados para a linha de fronteira do condado de McHenry, a cerca de 60 milhas a noroeste da zona de desembarque.

As autoridades acrescentaram que os autocarros não fizeram qualquer paragem durante o percurso.

Johnson acrescentou em um post X no domingo que o governador republicano do Texas, Greg Abbott, fretou os ônibus, e os que estavam a bordo foram "deixados em vários subúrbios vizinhos, deixados para encontrar o caminho para a cidade".

A CNN entrou em contacto com o gabinete de Abbott no domingo sobre o voo de Rockford e os autocarros para Chicago.

Sob a direção de Abbott, o Texas transportou mais de 90,000 migrantes para "cidades-santuário" administradas por democratas como Washington, DC, Nova York, Chicago, Filadélfia, Denver e Los Angeles desde abril de 2022, de acordo com números divulgados pelo gabinete do governador na sexta-feira. Em Chicago, especificamente, mais de 28.000 requerentes de asilo chegaram desde agosto de 2022.

Ao justificar o transporte de ônibus de migrantes que cruzam a fronteira sul, Abbott disse em um comunicado no ano passado "foram apenas o Texas e o Arizona que suportaram o peso de todo o caos e problemas que vêm com ele".

"Agora, o resto da América pode entender exatamente o que está a acontecer", disse ele.

Muitos dos migrantes chegam com recursos extremamente limitados, informou anteriormente a CNN. Os agentes da Patrulha de Fronteira tiraram-lhes as roupas quentes e condensaram os seus pertences num único saco, chegando muitas vezes às cidades frias do nordeste com "apenas uma t-shirt", disse Pedro Rios, diretor do programa de San Diego do Programa de Fronteiras EUA/México do American Friends Service Committee, à CNN na sexta-feira.

As autoridades da cidade de Rockford disseram no Facebook que, se mais voos aterrarem na cidade, vão ativar o Centro de Operações de Emergência local "para coordenar a logística e o planeamento para garantir a segurança de todos os envolvidos ao longo deste processo".

No domingo, o presidente da câmara descreveu a situação como "uma crise internacional e federal que os governos locais estão a ser convidados a subsidiar" no programa "Face the Nation" da CBS.

Ele disse que a situação atual é "insustentável".

"O que tentámos fazer foi criar uma estrutura e uma coordenação em torno desta crise humanitária e, infelizmente, o Governador do Texas, o Governador [Greg] Abbott, está determinado a continuar a semear o caos", disse Johnson. "Ele está a assumir esta tarefa muito perigosa de colocar indivíduos em aviões e levá-los para as nossas várias cidades. Esta é certamente uma questão não apenas de segurança nacional, mas é o tipo de caos que este governador está empenhado em administrar".

No início deste mês, Chicago começou a apreender e a rebocar autocarros, depois de ter aprovado uma lei municipal para fazer face aos "autocarros desonestos" do Texas que deixavam os imigrantes em toda a cidade, informou anteriormente a CNN.

Os voos e os autocarros do Texas surgem também no meio de um aumento do número de imigrantes que entram nos EUA pela fronteira sul. As autoridades fronteiriças encontraram mais de 225.000 imigrantes ao longo da fronteira entre os EUA e o México este mês, o que representa o maior total mensal registado desde 2000, de acordo com estatísticas preliminares da Segurança Interna partilhadas com a CNN.

Travis Nichols e Alisha Ebrahimji, da CNN, contribuíram para esta reportagem

