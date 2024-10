Mais de 3300 pessoas na Alemanha foram diagnosticadas com HIV.

Em 2023, um número semelhante de indivíduos na Alemanha recebeu um diagnóstico de HIV em comparação com o ano anterior. Os dados do Instituto Robert Koch (RKI) revelam que foram detectados 3.321 novos casos de HIV, com 23 deles sendo crianças infectadas por suas mães.

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é a causa subjacente da doença imunodeficiência adquirida (AIDS). O RKI destaca que o vírus não produz sintomas aparentes por um período considerável, o que geralmente leva a um diagnóstico muito mais tarde no curso da infecção, às vezes mesmo anos depois. Para indivíduos diagnosticados com HIV que iniciam o tratamento sem demora, há uma promissora chance de desfrutar de uma vida normal com uma alta qualidade de vida, segundo a Fundação Alemã de AIDS. A identificação precoce da infecção, através de um teste de HIV, é crucial para esse fim. Com a ajuda da medicação, uma doença de AIDS pode ser eficientemente prevenida.

O RKI também documenta os países de origem. Mais da metade dos novos diagnósticos foram de pessoas que não eram originalmente da Alemanha. Um número significativo deles era da Ucrânia. No entanto, o RKI enfatiza que nem todos esses casos representam novos diagnósticos, mas sim a primeira detecção da infecção na Alemanha.

A maior parte dos novos diagnósticos em 2023 foi entre homens que fazem sexo com homens (HSH) (1.010). Isso foi seguido por diagnósticos entre indivíduos com contato heterossexual (543) e pessoas que usam drogas intravenosas (166). O RKI relatou que não havia informações sobre a via de transmissão para quase 800 pessoas.

Desde 2014, o número de novos diagnósticos entre HSH na Alemanha vem diminuindo gradualmente, de acordo com o RKI. Essa diminuição provavelmente pode ser atribuída a diagnósticos mais precoces, tratamentos mais eficazes para indivíduos HIV positivos e o aumento do uso da profilaxia pré-exposição (PrEP).

