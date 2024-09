Mais de 300 mortos devido a chuvas torrenciais no Paquistão

No Paquistão, mais de 320 pessoas perderam a vida desde o início da estação chuvosa em julho, segundo a autoridade nacional de gestão de desastres. Cerca de metade dessas vítimas eram crianças. Além disso, cerca de 600 pessoas ficaram feridas e quase 24.000 casas foram danificadas.

A agitada metrópole de Karachi esteve recentemente em alerta máximo devido às chuvas excessivas, o que levou a operações de resgate em suas regiões sul para evacuar pessoas de cidades submersas pela enchente.

Este país da Ásia do Sul costuma enfrentar chuvas intensas durante a estação chuvosa, que vai de julho a setembro. Infelizmente, eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais comuns. Especialistas atribuem esses episódios à mudança climática, que devastou o Paquistão no verão de 2022, submergindo cerca de um terço do país e resultando na morte trágica de 1.700 pessoas.

