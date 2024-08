- Mais de 3 milhões de turistas são registados pelo BER durante a época de férias.

Apesar de alguns problemas iniciais, o trânsito de férias de verão no BER, o aeroporto da capital, correu bem do ponto de vista dos responsáveis. Como previsto, cerca de 3,6 milhões de viajantes utilizaram o aeroporto de Schoenefeld durante o período de aproximadamente seis semanas de férias de verão em Berlim, o que representa cerca de 200.000 a mais do que no ano anterior, segundo o aeroporto.

"Estamos muito satisfeitos com o progresso e os procedimentos durante as férias de verão", afirmou a CEO do aeroporto, Aletta von Massenbach. "Fico especialmente satisfeita com a melhora dos tempos de retirada de bagagem, especialmente nos horários tardios, que em grande parte atingiram os nossos padrões".

A maioria dos viajantes esperou não mais de 30 minutos pela sua bagagem.

Em 90% de todas as chegadas, a retirada de bagagem começou em menos de 30 minutos. Em menos de 1% das chegadas, a retirada de bagagem levou mais de uma hora.

O dia mais movimentado foi na última sexta-feira, com cerca de 84.000 pessoas a passar pelo BER. Os operadores esperam um número semelhante de viajantes para esta sexta-feira. "No total, estimamos cerca de 230.000 passageiros de sexta-feira, 30 de agosto, a domingo, 1 de setembro", foi revelado.

O BER preparou-se para o fluxo de férias de verão com a implementação de equipas de apoio, reconhecimento facial no check-in e a disponibilidade de slots reserváveis para os controles de segurança. Segundo von Massenbach, estas ideias foram bem-sucedidas. "A cooperação com todos os parceiros do processo foi excelente".

O início do trânsito de férias no BER foi marcado por alguns desafios, que, no entanto, não foram exclusivos de Schoenefeld. Problemas globais de computador no início das férias em Berlim em julho causaram perturbações generalizadas, especialmente na aviação.

Houve problemas em vários aeroportos e até mesmo administrações relataram dificuldades. O aeroporto de Berlim parou momentaneamente as operações. Em outros países, segundo notícias da imprensa, o funcionamento dos bancos e hospitais também foi afetado. No entanto, a aviação no BER voltou à normalidade no dia seguinte.

Em comparação com o trânsito de férias de verão dos anos anteriores, o BER viu um aumento de cerca de 200.000 viajantes, o que representa uma parte significativa do total. Apesar dos problemas globais de computador terem causado perturbações, o BER conseguiu recuperar-se rapidamente e continuar as suas operações sem problemas.

