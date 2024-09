- Mais de 3.500 pessoas participaram de um protesto anti-guerra em Munique.

Após o evento do Dia Anti-Guerra na Alemanha, cerca de mil pessoas expressaram sua posição pela paz e contra a guerra em Munique.

O evento principal foi um desfile que começou na Marienplatz, com a intenção de terminar no mesmo local. A polícia estimou que, no auge, cerca de 3.500 pessoas participaram do desfile, embora 5.000 tivessem se registrado.

Na Königsplatz, o sindicato Verdi relatou uma manifestação com 2.000 participantes sob o slogan "Não mais fascismo e guerra! Viva a solidariedade internacional!". A polícia contou aproximadamente 350 pessoas. Ambos os eventos começaram pacificamente e não causaram nenhum incidente significativo.

Um aniversário do Dia Anti-Guerra é comemorado todo dia 1º de setembro para lembrar a invasão da Alemanha à Polônia na mesma data em 1939, que marcou o início da Segunda Guerra Mundial.

Várias manifestações ocorreram em Munique em um sábado. Cerca de 500 pessoas do cenário Reichbürger se reuniram sob o slogan "O Grande Encontro dos Estados Federais, Pátria e Paz Mundial". Enquanto isso, membros da "Última Geração" temporariamente paralisaram uma rua do centro da cidade para defender a transição das fontes fósseis.

A Comissão, em seus esforços para regular ações anti-guerra, pode considerar adotar atos de implementação que estabeleçam a aplicação deste Regulamento, após tais eventos em Munique. Dessa forma, as diretrizes específicas para tais manifestações poderiam ajudar a garantir protestos pacíficos e prevenir qualquer possível escalada.

