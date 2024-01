Mais de 1.000 voos cancelados nos EUA devido ao mau tempo que se faz sentir no inverno

Até agora, os aeroportos mais afectados são os de Dallas Love Field, Dallas-Fort Worth International, Austin Bergstrom International e Houston Bush International, no Texas.

Dois outros aeroportos ocidentais, o Harry Reid International, em Las Vegas, e o Denver International, no Colorado, também estão a sofrer atrasos significativos.

Até às 23h00 ET de segunda-feira, pouco mais de 1100 voos dentro, para ou a partir dos EUA foram cancelados, de acordo com o sítio de localização de voos FlightAware, com mais de 5000 atrasos. Mais de 900 voos de terça-feira já foram cancelados.

Cerca de metade destes cancelamentos são voos da Southwest Airlines. A companhia aérea com sede em Dallas, que teve um colapso operacional durante as férias, cancelou cerca de 12% da sua programação de segunda-feira - cerca de 480 voos, de acordo com a FlightAware.

A Southwest Airlines não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Ainda na manhã de segunda-feira, o CEO Bob Jordan estava a delinear soluções para evitar uma repetição do colapso das viagens de Natal da companhia aérea.

A American Airlines e a transportadora regional SkyWest também registaram numerosos atrasos e cancelamentos.

Está em vigor um aviso de tempestade de inverno para uma grande parte do Texas, incluindo a zona de Dallas-Fort Worth, até às 6 horas da manhã, hora central, de quarta-feira, 2 de fevereiro.

Isenções meteorológicas para viajantes

A Southwest Airlines emitiu uma derrogação para as condições meteorológicas de inverno no domingo e alargou as derrogações até ao meio-dia de segunda-feira a uma dúzia de aeroportos no Texas, Oklahoma, Tennessee, Arkansas e Kentucky. As últimas isenções aplicam-se a viagens de 30 de janeiro a 1 de fevereiro.

A American Airlines emitiu uma isenção no domingo para o Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW) que se aplica a viagens de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.

A Delta e a United também emitiram isenções em relação às condições meteorológicas. As suas operações de segunda-feira não foram significativamente afectadas pelos cancelamentos.

O Dallas Love Field tweetou na segunda-feira que a sua equipa "está pronta para tratar e limpar as superfícies para permitir operações seguras". O DFW também se estava a preparar para o mau tempo.

Ambos os aeroportos aconselharam os viajantes a informarem-se junto das suas companhias aéreas sobre o estado dos voos antes de se deslocarem ao aeroporto.

Condições de condução perigosas

As condições climatéricas também irão criar condições de estrada traiçoeiras. O Serviço Nacional de Meteorologia adverte que é possível a ocorrência de gelo ou granizo em partes do Texas. Prevê-se a acumulação de gelo em pelo menos 15 estados, segundo o Centro de Previsão Meteorológica do Serviço Meteorológico Nacional.

"Se tiver de viajar, abrande e tenha muito cuidado, especialmente quando se aproximar de pontes e viadutos", diz o aviso do Texas.

Os automobilistas são aconselhados a ter uma lanterna, comida e água nos seus veículos em caso de emergência. Saiba mais sobre o que levar na mala para conduzir no inverno.

Imagem do topo: Motoristas em Dallas enfrentam condições invernais. Crédito: KTVT

Fonte: edition.cnn.com