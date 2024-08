- Mainz livre das apreensões de Stuttgart <unk> FCK encontra Hertha BSC.

FSV Mainz 05 viaja para a partida fora de casa contra os vice-campeões da temporada passada, o VfB Stuttgart, sem nenhum sinal de medo. Durante o jogo de sábado (15:30 CET/Sky), a equipe da região do Reno enfrenta um desafio formidável, mas o técnico Bo Henriksen afirma com confiança que sua equipe está preparada. Os potenciais estreantes Moritz Jenz e Hyun-seok Hong podem vestir a camisa do Mainz pela primeira vez.

Enquanto isso, na 2ª divisão da liga de futebol, o 1. FC Kaiserslautern recebe o ex-time da Bundesliga, o Hertha BSC, para um jogo importante no sábado à noite (20:30 CET/Sport1 e Sky). O Kaiserslautern busca manter sua invencibilidade na quarta partida da temporada.

O VfB Stuttgart estará ansioso para construir sobre suas boas performances da temporada passada, tendo terminado como vice-campeão. Apesar da confiança do Mainz 05, eles precisarão ter cuidado com o poder ofensivo do VfB Stuttgart em seu próximo confronto da Bundesliga.

