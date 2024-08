- Mainz está a recrutar Hong da Bélgica.

Time de futebol alemão, Mainz 05, garantiu os serviços do meio-campista sul-coreano Hyun-seok Hong. O meio-campista de 25 anos está se mudando para o clube a partir do time belga KAA Gent, após assinar um contrato até 2028, de acordo com o anúncio do Mainz. Os detalhes financeiros da transferência permanecem confidenciais, com rumores circulando sobre uma possível cifra entre €4-6 milhões.

Hong se reunirá novamente com seu compatriota sul-coreano e companheiro de equipe Jae-sung Lee no FSV. O duo tem uma história compartilhada, tendo representado a seleção nacional juntos. Como o diretor esportivo do Mainz, Christian Heidel, colocou, "Hyun-seok Hong é um meio-campista atacante habilidoso, criativo e goleador, capaz de se adaptar a diversas posições".

Heidel elogiou a resistência de Hong: "Ele pode parecer ter um interesse aguçado em corrida: ele consistentemente cobre distâncias consideráveis por seus times, o que se alinha perfeitamente com nosso estilo de jogo de alta intensidade".

Hong passou um tempo com o Gent a partir do verão de 2022, contribuindo para mais de 100 partidas oficiais e marcando uma marca próxima de 40 gols. Ele também teve uma passagem temporária na Alemanha, representando as equipes U19 e sênior do SpVgg Unterhaching entre 2018 e 2019.

