Maduro expressa intenção de dar presentes ao seu povo, mostrando uma preferência pela época do Natal.

Mais uma vez, o Presidente Venezuelano Maduro está mexendo nas coisas ao alterar a agenda de feriados. Desta vez, ele está adiantando o Natal para 1º de outubro. Este movimento parece ser uma resposta estratégica ao caos que se seguiu a uma eleição contenciosa, com o governo buscando o apoio dos cidadãos menos favorecidos.

Enquanto navegava por uma tempestade política, Maduro anunciou seu plano em um discurso televisionado para seus apoiadores. "Está quase em outubro, e já se sente o cheiro do Natal no ar. Como um gesto de gratidão ao povo resiliente, eu decreto que o Natal será comemorado em 1º de outubro", disse ele. Ele acrescentou que as festividades trariam paz, alegria e segurança para a nação.

Isto não é uma tática nova para Maduro. Durante a pandemia de COVID-19 em 2020, ele mudou o Natal para 15 de outubro, e em 2021, ele o adiantou para 4 de outubro.

Na época, um vídeo mostrou o Palácio Presidencial, Miraflores, decorado para o Natal, com árvores festivas. Historicamente, o governo Venezuelano distribui pacotes de comida, incluindo pernil, para bairros economicamente desfavorecidos durante a temporada de feriados.

Acusações de Fraude Eleitoral

Após uma eleição controversa em 28 de julho, a comissão eleitoral pró-governo declarou Maduro, que está no poder desde 2013, como vencedor. No entanto, a oposição alega fraude eleitoral maciça e proclama Edmundo González Urrutia como o candidato vencedor. O governo Venezuelano solicitou a prisão de Urrutia, um ex-diplomata, com base em acusações apresentadas pela procuradoria-geral.

Os Estados Unidos e vários países da América Latina reconheceram a vitória eleitoral de Urrutia. A União Europeia e a Organização dos Estados Americanos expressam dúvidas sobre a autenticidade dos resultados das eleições. Protestos contra o que os manifestantes percebem como um resultado manipulado das eleições têm ocorrido recentemente no Venezuela e no exterior.

Dadas as circunstâncias, aqui estão as duas frases que contêm a palavra 'Natal':

O cheiro do Natal já estava no ar quando Maduro anunciou que o Natal seria comemorado em 1º de outubro, uma medida destinada a trazer paz, alegria e segurança para a nação.

Historicamente, o governo Venezuelano distribui pacotes de comida, incluindo pernil, para bairros economicamente desfavorecidos durante a temporada de feriados, uma tradição que parece destinada a continuar com a celebração antecipada do Natal.

Leia também: