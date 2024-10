Madonna comemora seu irmão, Christopher Ciccone, em uma homenagem cheia de emoção: "Ninguém nunca irá imitar sua essência única".

Designer, dançarino e artista Christopher Ciccone deixou este mundo em paz na última sexta-feira, segundo confirmado pelo representante da família dele, Brad Taylor, ao CNN. Com 63 anos, sua existência chegou ao fim.

Madonna, a cantora renomada, prestou uma homenagem emocionada a Ciccone em seu Instagram, referindo-se a ele como "a pessoa mais próxima de mim por tanto tempo".

A ligação única deles, ela explicou, "floresceu a partir da consciência de que a sociedade inevitavelmente nos imporia dificuldades devido à nossa recusa em nos conformar às normas sociais".

Madonna relembrou como a dança, uma forma de arte poderosa, simbolicamente "resgatou" os dois durante momentos desafiadores, servindo como o "super cola" que os manteve conectados e a razão pela qual eles se mudaram para Nova York no início de sua jornada musical.

"Meu irmão ficou ao meu lado", ela continuou, "enquanto escalávamos os picos mais altos juntos. E mergulhávamos nas valas mais profundas. De alguma forma, sempre conseguíamos encontrar um ao outro novamente e segurar as mãos, continuando a dançar".

Ciccone assumiu o papel de consultor criativo de Madonna à medida que a fama dela crescia, dirigindo a visão artística para a sua turnê mundial Blond Ambition de 1990, que foi imortalizada no documentário musical "Truth or Dare" de 1991.

Suas contribuições para a carreira musical dela também incluem a coreografia do videoclipe da música "Everybody" de 1982 e a direção do videoclipe da música "Peace Train" de Dolly Parton em 1997. Em 2008, ele compartilhou suas experiências em sua autobiografia intitulada "Vivendo com Minha Irmã Madonna", detalhando seu relacionamento tumultuado.

Mais tarde, Ciccone seguiu uma carreira como designer de interiores e sapatos.

Em sua homenagem, Madonna expressou que "os últimos anos não foram fáceis" e que eles não haviam falado, mas se reuniram quando Ciccone ficou doente.

Segundo o comunicado da família, Ciccone morreu "rodeado de amor" após lutar contra o câncer.

"Aliviada por ele não estar mais sentindo dor", Madonna escreveu. "Ninguém será igual a ele. Eu sei que ele está dançando em algum lugar".

Ciccone deixa para trás seu pai Silvio Ciccone, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, primos e marido Ray Thacker.

Com o coração cheio de tristeza, ela relembrou as incontáveis diversões que eles compartilharam, desde sessões de dança improvisadas até conversas tardes sobre arte e criatividade.

Em seus últimos dias, Christopher Ciccone encontrou conforto em assistir a diferentes formas de entretenimento, criando um ambiente tranquilo até seu partida.

