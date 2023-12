Lyon surpreende o campeão Barcelona e conquista o oitavo título da Liga dos Campeões

Amandine Henry marcou um golaço aos seis minutos, antes de Ada Hegerberg cabecear para o fundo das redes após um cruzamento de Selma Bacha para aumentar a vantagem do Lyon.

Catarina Macário marcou o terceiro golo à queima-roupa, antes de Alexia Putellas fazer o segundo para as espanholas.

Apesar da pressão do Barça na segunda parte, o Lyon manteve-se firme e voltou a sagrar-se campeão europeu.

Qualidade

Foi a batalha das duas maiores equipas do futebol feminino.

O Lyon: A equipa sete vezes campeã, repleta de jogadoras experientes e liderada pela goleadora Hegerberg.

E o Barcelona: A equipa mais em forma do momento, que inclui a atual vencedora da Bola de Ouro Feminina, Putellas.

As duas equipas já se encontraram antes numa final da Liga dos Campeões, com Hegerberg a marcar um hat-trick na vitória do Lyon por 4-1 em 2019. Mas desta vez foi diferente.

E com um Estádio da Juventus em Turim lotado à espera, a multidão de adeptos não ficou desapontada.

Desde o primeiro minuto, a partida foi um jogo de ponta a ponta, com o poder ofensivo de ambas as equipas a dominar os procedimentos.

Mas foi um pequeno momento de magia - digno de uma final - que deixou os adeptos de pé desde o início.

Henry, que recebeu a bola a quase 30 metros de distância, acertou um belo remate de longa distância que entrou no ângulo superior, sem qualquer hipótese para a guarda-redes do Barça, Sandra Paños.

O momento de classe do francês Henry abriu as portas para as investidas ofensivas, algo que as experientes jogadoras do Lyon aproveitaram.

Um belo cruzamento de Bacha com o pé esquerdo foi aproveitado por Hegerberg - o maior artilheiro da história da competição - para aumentar ainda mais a vantagem.

E o jogo parecia estar fora de vista para o atual campeão Barça quando Macário marcou um gol a poucos centímetros de distância.

Mas o Barça - uma equipa que tinha feito história há apenas algumas semanas, quando completou uma campanha perfeita no campeonato, com 30 vitórias em 30 jogos - mostrou a sua habilidade e garra para ganhar terreno.

O golo de Putellas no final da primeira parte deu esperança à sua equipa para o intervalo.

Depois do intervalo, o jogo continuou igual, com chances para os dois lados, e a mais próxima foi quando Patricia Guijarro tentou um chute audacioso a quase 40 metros de distância, que bateu no travessão e saiu em segurança.

Apesar da pressão do Barcelona, o Lyon não conseguiu finalizar nenhuma das suas oportunidades e conquistou o seu oitavo título da Liga dos Campeões.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com