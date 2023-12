Luz intermitente ajuda no salvamento de caminhante que caiu de uma ravina de 1.200 pés na Floresta Nacional Olímpica

O homem de 30 anos estava a fazer uma caminhada no sábado com outra pessoa quando caiu numa ravina no Monte Ellinor, de acordo com a Estação Aérea Naval (NAS) de Whidbey Island.

A pessoa com quem ele estava a caminhar não conseguiu encontrá-lo após a queda.

O Monte Ellinor tem quase 6.000 pés de altitude no seu cume, de acordo com o Serviço Florestal dos EUA.

Uma equipa de busca e salvamento da NAS Whidbey Island foi lançada por volta das 18:20 na tentativa de localizar o caminhante, informou a estação.

Quando as equipas não conseguiram localizar o caminhante perto do topo do Monte Ellinor, começaram a procurar a cerca de 1.000 pés abaixo do topo, onde viram uma avalanche.

As equipas avistaram uma luz intermitente que ajudou a guiá-los até ao caminhante desaparecido, de acordo com a NAS Whidbey Island.

A equipa trabalhou rapidamente para resgatar o caminhante, preocupada com a possibilidade de outra avalanche ou queda de rochas, disse a NAS Whidbey Island. Eles baixaram um membro da equipa de busca e salvamento até ao caminhante e conseguiram levantá-lo no helicóptero.

O caminhante foi levado para o Harborview Medical Center, em Seattle, por volta das 19h45. Ele recebeu tratamento para um braço quebrado, sintomas de hipotermia e escoriações significativas, de acordo com a NAS Whidbey Island.

O SAR da Estação Aérea Naval de Whidbey Island realizou 43 missões neste ano civil, incluindo 4 MEDEVACs, 6 buscas e 33 resgates, de acordo com um comunicado.

A Olympic National Forest está localizada no oeste de Washington, a cerca de 110 milhas a oeste de Seattle.

Fonte: edition.cnn.com