- Luto na Nova Zelândia: O monarca maori Tuheitia faleceu

Líder Māori da Nova Zelândia, Tuheitia Pootatau Te Wherowhero, faleceu recentemente. Isso ocorreu pouco depois do 18º aniversário de sua coroação, com ele falecendo pacificamente em um hospital cercado pela família após uma recente cirurgia cardíaca, de acordo com o anúncio de seu escritório. Tuheitia tinha 69 anos. Sua saúde vinha declinando há anos, com problemas como diabetes cobrando seu preço.

Tuheitia serviu como o sétimo Rei Māori, após a instituição do "Kiingitanga" (Movimento do Rei Māori) em 1958, que visava unir a população indígena sob um único líder. Ele assumiu o trono após a morte de sua mãe, Te Arikinui, Dame Te Atairangikaahu, que reinou por 40 anos, em 2006.

Do ponto de vista político, os Reis Māori não têm poder oficial, mas desempenham um papel substancial e cultural na união de várias tribos Māori e no impacto nacional. Sua principal função é proteger e defender os direitos da população indígena. Atualmente, há cerca de 900.000 Māori na Nova Zelândia, representando mais de 17% da população.

A declaração disse: "Adeus, um chefe partiu". O Ministério da Cultura e do Patrimônio anunciou que as bandeiras em todos os edifícios públicos seriam hasteadas a meio mastro "como uma marca de luto e respeito profundos". O primeiro-ministro Christopher Luxon disse que sempre lembraria o compromisso inabalável do rei. Ele deixou uma marca indelével na Nova Zelândia.

O Rei da Inglaterra, Carlos, também expressou sua "profunda tristeza" pelo falecimento do monarca no país do Commonwealth. "Tive o prazer de conhecer o Kiingi Tuheitia por muitos anos", escreveu em uma mensagem. O monarca estava profundamente envolvido em construir um futuro próspero para os Māori e a Nova Zelândia, "que ele alcançou com sabedoria e compaixão". Tuheitia também esteve na coroação de Carlos em Londres em maio de 2023.

Local de descanso final na montanha sagrada

O corpo de Tuheitia será exibido em sua residência por vários dias antes de ser levado para seu local de descanso final na montanha sagrada de Taupiri, a cerca de 100 quilômetros ao sul de Auckland, na ilha Norte da Nova Zelândia. Ele será enterrado ao lado de sua mãe. Fontes sugerem que o funeral provavelmente ocorrerá na próxima quinta-feira. A montanha tem uma profunda significância espiritual, com seus contrafortes inferiores usados como cemitérios.

Tradicionalmente, dezenas de milhares de pessoas comparecem a tais funerais. Figuras notáveis de todo o Pacífico também são esperadas para prestar suas homenagens. O sucessor de Tuheitia ainda não foi nomeado. Ele deixa para trás sua esposa e dois filhos e uma filha. A realeza Māori não é herdada. Um novo monarca é geralmente escolhido pelos líderes das tribos associadas ao Kiingitanga no dia do enterro.

Apesar de a maioria dos Māori liderar um estilo de vida principalmente ocidental hoje, eles conseguiram preservar muitas de suas tradições e costumes. Por exemplo, "Ta moko", tatuagens faciais tradicionais, são amplamente reconhecidas. Além disso, a dança intimidante e ritualística "Haka" da equipe de rúgbi nacional da Nova Zelândia, realizada antes de

