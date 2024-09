- Luta contra a degradação ambiental nas florestas da Turíngia: necessidade de reforçar a mão-de-obra

Devido à destruição maciça das florestas e ao agravamento das mudanças climáticas, a administração florestal do estado está planejando contratar mais pessoal nos próximos anos. De acordo com Horst Sproßmann, porta-voz da administração florestal do estado, são necessários entre 20 e 40 posições extras apenas para lidar com as novas regulamentações da UE. Simultaneamente, a carga de trabalho operacional também está aumentando, exigindo aproximadamente o mesmo número de funcionários. Por anos, os florestais da Turíngia têm transformado as florestas de abetos da região em florestas mistas resistentes ao clima.

A Floresta da Turíngia vem recebendo ajuda financeira do orçamento do estado há algum tempo para restaurar a floresta e mitigar os extensos danos causados pela seca e pragas como o besouro da casca. De acordo com o Ministério Florestal, mais de 22% da área florestal da Turíngia foi danificada desde 2018. Os verões de seca severa de 2018 a 2020 tiveram um impacto significativo nos abetos, que, de acordo com a administração florestal do estado, provavelmente terão um futuro limitado na Floresta da Turíngia e podem desaparecer completamente da Bacia da Turíngia nas próximas décadas.

Em resposta aos danos florestais complexos, o governo do estado formulou um plano de ação durante o verão de 2019. Um total de 500 milhões de euros estão disponíveis para essa iniciativa até 2030, incluindo orçamento para a floresta do estado, bem como fundos promocionais para proprietários florestais privados. Até agora, o ministério afirma que cerca de 215 milhões de euros foram gastos.

Empresas florestais privadas como colaboradores essenciais

Graças a esses fundos estaduais adicionais, 90 novas posições já foram implementadas no setor florestal, todas preenchidas, como afirmou Sproßmann. Atualmente, há 1.370 posições na administração florestal do estado, com cerca de 50 vagas abertas. Essas vagas estão sendo mantidas abertas para serem preenchidas com seus próprios trainees no futuro próximo. O setor florestal lançou recentemente uma "campanha de aprendizado", como mencionou Sproßmann.

Apesar de mais pessoal ser contratado nos próximos anos, Sproßmann enfatiza que sem a cooperação das empresas florestais privadas, pouco progresso pode ser feito na floresta do estado. Mais de 80% do trabalho no setor florestal é realizado com a ajuda delas, disse ele.

