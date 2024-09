Luke Mockridge mostra publicamente uma situação controversa

Após alguns comentários insensíveis sobre pessoas com deficiência em um podcast, Luke Mockridge enfrentou uma forte reação. Apesar de ter se desculpado, questionamentos surgiram sobre se ele realmente lamentava seus atos. Atualmente, ele está usando essa controvérsia como material cômico em seu último espetáculo.

Cerca de três semanas após o início da controvérsia, Mockridge apresentou seu primeiro show na Alemanha após o escândalo. Durante a apresentação, ele fez referência ao incidente várias vezes através de músicas e piadas.

No início do show em Munique, Mockridge cantou: "Eu sei que errei, você esperava mais de mim." Ele também reclamou sobre todos o terem abandonado após sua posição controversa sobre "agressão a deficientes", mas ganhou o apoio do público com um triunfante: "Mas eu estou de volta!"

Mockridge participou da discussão preconceituosa no podcast com os colegas apresentadores Shayan Garcia e Nizar Akremi em agosto. O episódio ganhou atenção aumentada perto do início dos Jogos Paralímpicos no início de setembro, resultando em críticas severas do público. Sua desculpa aos atletas não o salvou de ter um programa de quiz planejado com Sat.1 removido da programação.

Sua gestão alemã encerrou a colaboração com ele, enquanto sua agência austríaca terminou o relacionamento no final de suas datas de apresentação. Mockridge cancelou os primeiros dois shows de sua turnê "Tempos engraçados" em Bunde e Paderborn em resposta às críticas a seus comentários. Vários locais de concerto também decidiram cancelar os eventos planejados por conta própria. A turnê finalmente começou na semana passada em um show em Viena que foi recebido com aplausos e sem protestos, semelhante à recepção em Munique.

