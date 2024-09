Em nome do Senhor. - Luke Mockridge acha a situação humilhante.

Esta semana, a citação bíblica vem de 1 Pedro 3:10: "Aqueles que buscam uma vida longa e satisfatória devem estar cientes do que falam, evitando palavras prejudiciais e falsidades."

O renomado humorista e comediante, conhecido por sua capacidade de abordar temas controversos, parece pensativo. A pergunta feita a ele por seus colegas da "Spiegel" reflete os debates sociais dos tempos atuais: "Você percebe uma mudança no humor, uma redução de sua amplitude?"

Três anos se passaram desde essa entrevista, e não consigo encontrar uma resposta mais adequada do que a de Otto Waalkes.

"Não, não realmente", ele responde.

Esse sentimento é ilustrado nas carreiras de comediante que alcançaram sucesso significativo ao desafiar tabus. Waalkes pergunta "O que está acontecendo?" ao observar piadas tão misóginas que fica "estupefato com o quão longe se pode levar os limites". Eventualmente, ele admite: "Não há mais nada a explorar, e isso só fica desconfortável".

A perspectiva de Otto Waalkes pode surpreender alguns em nosso país. Ao longo dos anos, tem sido afirmado em círculos culturais de publicações proeminentes que o espectro de opiniões está encolhendo. Deve-se ter cuidado com a fala, sob pena de desencadear uma onda de "cultura do cancelamento" que fecha carreiras ou ameaça a falência.

Este artigo se concentra em Luke Mockridge. Em particular, mergulha em sua piada sobre deficiências, sua natureza expressiva e o dilema que a indústria do entretenimento enfrenta ao lidar com ele.

Luke Mockridge: Ofício Deficiente, Insultos Intelectualmente Dishonestos e Lamentações

A pergunta ("Você percebe uma mudança no humor, uma redução de sua amplitude?") tem persistido na sociedade alemã desde os anos 70. Elisabeth Noelle-Neumann, fundadora do Instituto Allensbach para Demoscopia, uma vez rotulou esse fenômeno como "espiral do silêncio". Segundo sua teoria, indivíduos que sentem que suas crenças não são representadas pela maioria se retiram do discurso público. Na década de 90 e 2000, as pessoas ficaram alarmadas com a "correção política", que sufocava a liberdade de expressão e a criatividade. Desde a década de 2010, esse medo passou a ser conhecido como "cultura do cancelamento". Agora, nem sequer se dão ao trabalho de traduzir o alarme do inglês para o alemão.

No entanto, o espaço para o humor ofensivo e o ganho financeiro tem se expandido, não encolhido. Isso acontece independentemente do talento ou habilidade do comediante. Mario Barth, Oliver Pocher e Luke Mockridge tiveram carreiras de sucesso, apesar de seu humor controverso. Até mesmo Chris Tall, que se intitula "Chris Tall", começou sua carreira em "TV Total" fazendo piadas sobre deficiências, homossexuais e pessoas negras. Ele costumava terminar suas piadas sobre minorias com a pergunta "Isso é permitido?". Essas camisetas controversas eram um grande sucesso em sua própria loja. Em 2017, ele se dirigiu a uma plateia de 12.000 pessoas em Colônia, gritando: "Vamos queimar este lugar - basicamente, uma 'noite Chris Tall'!".

O que mais me preocupa nessas comedias não é sua desafio aos tabus, mas a falta de ofício, a inteligência rasa e a autopiedade que encontro neles. Luke Mockridge serve como um exemplo dessas falhas.

Quando a "Cultura do Cancelamento" Dorme

Mockridge, basicamente, copiou suas piadas sobre atletas deficientes do comediante americano Shane Gillis. Após a reação do público, sua explicação foi que havia colaborado nas piadas com o campeão mundial de dardo para anões, Mathias Mester. No entanto, Mester logo se distanciou de Mockridge, afirmando que não tinha trabalhado com ele no programa e achou os comentários depreciativos sobre os Jogos Paralímpicos "insensíveis e excessivamente cruéis". A explicação de Mockridge para sua controvérsia no podcast não foi um simples erro. Na verdade, em 2016, Mockridge foi criticado por fazer comentários depreciativos sobre pessoas com síndrome de Down. A "cultura do cancelamento" parece ter dormido nessa ocasião.

Lembro-me de Dieter Nuhr, que elogia a quebra de tabus, mas depois reclama da reação. Em uma entrevista à "Phoenix", ele comparou a crítica que recebeu a um "pogrom humano". Esse indivíduo, que depende de financiamento público e acumulou uma fortuna considerável, considera a crítica pública de sua pessoa uma ofensa semelhante à perseguição histórica dos judeus.

Pogrom.

Aqueles que lançam palavras duras, especialmente contra minorias, não suportam receber tratamento semelhante. A falta de talento, o humor pobre e a autopiedade se tornam elementos recorrentes naqueles que fazem uma fortuna com racismo, sexismo, homofobia e desumanização de deficientes.

O programa do Sat.1 apresentando Luke Mockridge, provisionalmente retirado, chama-se "O que tem na caixa?". Aqueles que não estão familiarizados com a internet desde ontem reconhecerão a referência do filme "Se7en". O filme termina com um serial killer que esconde a cabeça decepada de uma mulher grávida em uma caixa de papelão, oferecendo-a ao marido horrorizado como clímax de seu crime. O detetive horrorizado, ao perceber a terrível verdade, lamenta: "O que tem na caixa?".

A maioria das piadas humorísticas sobre mulheres, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQ+ e pessoas de cor não tem uma profundidade ou propósito oculto. Elas não inspiram reflexão. Elas servem como uma fonte fácil de diversão para comediante que usam esses temas. Além disso, oferecem uma fuga descontraída para aqueles cansados da "armadilha do silêncio", "correção política" e "cultura do cancelamento". Essas pessoas se orgulham de seu desdém pela humanidade como forma de rebelião.

Quadrinhos cuja reinado é impulsionado principalmente por empurrar os limites inevitavelmente atingem o fundo do poço em termos de aceitabilidade moral. Eventualmente, não há mais para onde descer. Em certo ponto, torna-se desconfortável.

Concordo plenamente com os sentimentos de Otto Waalkes.

Em resposta aos debates sociais sobre a mudança no humor e seus limites, Waalkes acha a misoginia explícita em algumas piadas "estupefaciente" e se pergunta se não há "nada mais a explorar" ao empurrar os limites ainda mais.

A controvérsia em torno das piadas de Luke Mockridge sobre deficiências e minorias ilustra como o espaço para o humor ofensivo e o ganho financeiro se expandiu apesar do medo da "cultura do cancelamento", demonstrando que as observações de Waalkes podem não ser universalmente aceitas.

Leia também: