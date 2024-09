Lukashenko declara que um ataque à Bielorrússia provocaria o Terceiro Conflicto Global

O líder da antiga nação soviética da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, alega que a NATO tem planos de ataque contra seu país e alerta para o uso de armas nucleares. "Um ataque à Bielorrússia significa a Terceira Guerra Mundial", disse Lukashenko à agência de notícias do estado bielorrusso Belta em Minsk, mencionando que tanto a Bielorrússia quanto a Rússia retaliariam com armas nucleares se atacadas. Ele também elogia o líder russo Vladimir Putin pelas recentes mudanças na política nuclear da Rússia. Em sua declaração, Lukashenko mantém que a NATO tem planos definitivos de ataque à Bielorrússia. "Os americanos e poloneses ocuparam posições ao longo da fronteira, especialmente do lado polonês. Sabemos que a liderança polonesa está esfregando as mãos", afirmou. Eles estão preparados e agirão imediatamente. A Bielorrússia não possui armas nucleares, embora armas nucleares táticas da Rússia tenham sido estacionadas lá desde o final de 2023.

23:10 Ex-comandante militar americano Hodges et al. pedem respostas enérgicas de Biden contra a RússiaUm grupo de antigos líderes militares e analistas escreveu uma carta aberta ao presidente dos EUA, Joe Biden, defendendo medidas decisivas para pôr fim ao conflito a favor da Ucrânia e medidas para contrapor potenciais ameaças da China. Entre os signatários estão o ex-comandante das forças americanas na Europa, Ben Hodges, e um ex-deputado comandante da NATO, o general alemão Gert-Johannes Hagemann. Eles recomendam ações contra a Rússia e também manter um olho na China. Eles propõem a suspensão das restrições ao uso de armas ocidentais contra a Rússia para atingir "alvos militares e logísticos" no território russo. Eles também pedem a entrega de 300 tanques Abrams e 1000 veículos de pessoal blindado à Ucrânia, e um embargo completo de armas e tecnologia contra a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Bielorrússia e Azerbaijão. Além disso, eles propõem a expansão da NATO além de suas atuais fronteiras para acolher o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul, as Filipinas e outros países que expressam desejo de ingressar, como a Argentina.**

22:15 Serviço secreto russo FSB investiga jornalistas estrangeiros que cobrem KurskA agência de inteligência doméstica russa FSB está investigando três jornalistas estrangeiros acusados de entrada ilegal na Rússia devido à sua cobertura na região de Kursk ocupada por forças ucranianas. Aqueles afetados são Kathryn Diss e Fletcher Yeung da TV australiana ABC News, além do jornalista romeno Mircea Barbu. Eles podem pegar até cinco anos de prisão, embora não esteja claro se algum deles está atualmente na Rússia. Algumas outlets de notícias, como a emissora estrangeira alemã Deutsche Welle, o canal de notícias americano CNN e a emissora italiana Rai, já relataram da região de Kursk sob controle ucraniano.**

21:35 Casa Branca rejeita alegações republicanas de interferência eleitoral ucraniana por ZelenskyA Casa Branca está rejeitando as alegações dos republicanos de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky interferiu ilegalmente nas eleições americanas ao visitar uma fábrica de munições. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, chamou a acusação de "manobra política" e pediu aos republicanos que "deixem para lá". Ela afirmou que a delegação ucraniana havia solicitado a visita, que foi organizada pelo Departamento de Defesa. "Isso é procedimento padrão", acrescentou Jean-Pierre. Zelensky visitou uma fábrica da Pensilvânia que produz munições essenciais de 155 mm para a Ucrânia durante sua visita aos EUA, acompanhado por vários democratas, incluindo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro.**

21:09 China, Brasil e outros países alertam contra o uso ou ameaça de armas nucleares contra a UcrâniaA China, o Brasil e outros países expressaram preocupação com o potencial uso ou ameaça de armas nucleares contra a Ucrânia. Em uma declaração conjunta, 12 países expressaram preocupação com o risco de escalada, afirmando que "infraestrutura civil, incluindo instalações nucleares, não deve ser alvo de ações militares". O apelo seguiu às ameaças do presidente russo Vladimir Putin de usar armas nucleares em resposta a ataques aéreos severos em solo russo e considerando ataques apoiados como "agressão conjunta". Zelensky também alegou planos russos de alvo em reatores nucleares ucranianos.**

20:32 Autoridades alemãs fecham serviço de streaming de TV russo ilegalEm desafio a uma proibição da UE, um casal alemão em Karlsruhe continuou a fornecer canais de TV russos via internet. Os suspeitos, com idades de 37 e 42 anos, são acusados de oferecer canais de TV russos proibidos, supostamente lucrando cerca de 120.000 euros. Eles enfrentam potenciais penas de prisão de pelo menos um ano se condenados. Durante uma batida, equipamentos técnicos, provas e 40.000 euros em dinheiro foram apreendidos. Seus ativos também serão confiscados. O casal está foragido.**

20:06 Vídeo de Pokrovsk revela devastação da cidadeA cidade ucraniana de Pokrovsk, na Oblast de Donetsk, tem sido atingida por pesados ataques de artilharia russa por semanas, com a maioria dos moradores tendo evacuado. As forças ucranianas permanecem, protegendo linhas ferroviárias estratégicas.**

19:25 NATO estabelece base perto da fronteira russa na FinlândiaA Finlândia anunciou o estabelecimento de uma base da NATO em Mikkeli, a menos de 200 quilômetros da fronteira russa. Após a adesão da Finlândia à aliança há cerca de 1,5 ano, o ministro da Defesa Antti Häkkänen explica que a medida visa enviar "uma mensagem clara à Rússia de que somos um membro pleno da NATO e que a NATO é crucial para a defesa finlandesa". A nova sede das forças terrestres da NATO na Europa do Norte será localizada em Mikkeli, com uma equipe de várias dezenas de empregados de vários países se estabelecendo lá. Atualmente, o Comando do Exército Finlandês está baseado em Mikkeli, de acordo com Häkkänen.

18:51 Trump Referiu à Conflito na Ucrânia como uma "Situação Complexa"Após encontrar-se com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Nova Iorque, Trump expressa otimismo cauteloso quanto à resolução do conflito. Ele afirma: "É uma situação complexa, mas nós vamos dar um jeito." Trump reafirma sua posição em encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia e já tinha manifestado sua oposição à ajuda bilionária dos EUA a Kyiv. Em uma possível candidatura à reeleição, Trump poderia alterar completamente a política dos EUA em relação à Ucrânia. Trump tem consistentemente incentivado a liderança de Kyiv a negociar com a Rússia e já criticou publicamente Zelensky por sua recusa em fazê-lo. Antes do encontro, Trump expressou sentimentos positivos sobre sua relação com Zelensky e Putin, afirmando: "Temos uma grande relação, e como vocês sabem, também tenho uma boa relação com o Presidente Putin." Zelensky, aparentemente surpreso com o comentário, expressou a esperança de que sua relação se provasse mais frutífera.

17:56 Mais Refugiados Ucranianos na Alemanha Conseguem EmpregosDe acordo com o Ministro do Trabalho da Alemanha, Hubertus Heil (SPD), a busca por emprego para refugiados ucranianos na Alemanha agora está se mostrando mais bem-sucedida. Em setembro, 8.500 cidadãos ucranianos conseguiram emprego, estágio ou trabalho autônomo - mais do que o dobro em relação a setembro de 2023. Heil atribui esse aumento ao programa "job turbo", que permite aos refugiados encontrar emprego após concluir cursos de integração e adquirir habilidades básicas em alemão. Até julho de 2024, aproximadamente 266.000 dos 700.000 refugiados ucranianos na Alemanha estavam empregados; 213.000 estavam sujeitos a contribuições para a seguridade social e 53.000 estavam em empregos em tempo parcial. O reconhecimento de qualificações profissionais estrangeiras ainda é um problema, segundo a agência de empregos.

16:43 Zelensky Encontra Trump em Nova Iorque: "Compartilhando um Objetivo Comum"Durante sua visita aos EUA, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky encontra-se com o candidato à presidência republicano Donald Trump para discussões em Nova Iorque. Antes do encontro, Zelensky destacou seu objetivo comum de pôr fim ao conflito na Ucrânia. Zelensky e Trump se encontraram na Trump Tower em Manhattan. Trump mantém uma posição firme contra a ajuda bilionária dos EUA à Ucrânia e incentiva a liderança de Kyiv a estabelecer um acordo de paz com a Rússia. Críticos acusam Trump de efetivamente colaborar com a Ucrânia, espelhando a posição do Presidente russo Vladimir Putin. Zelensky já tinha se encontrado anteriormente com o Presidente dos EUA Joe Biden e a Vice-Presidente Kamala Harris em Washington antes do encontro em Nova Iorque.

16:02 Ucrânia Impõe Impostos de Guerra Mais Elevados à PopulaçãoO Ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, descreve os aumentos de impostos propostos no parlamento como um "passo necessário." Kyiv propõe aumentar um imposto de guerra de 1,5 para 5 por cento, o que é esperado gerar aproximadamente 1,2 bilhão de euros neste ano e mais 3 bilhões de euros no próximo. Marchenko reconhece que essa decisão terá um impacto negativo na economia, mas outras opções já foram praticamente esgotadas. A receita de títulos domésticos só seria suficiente para cumprir obrigações de dívida antigas. A ajuda financeira estrangeira tornou-se menos confiável. No primeiro trimestre, a Ucrânia recebeu apenas cerca de 10 por cento da ajuda necessária, com um bloqueio republicano no Congresso dos EUA causando atrasos. Apesar disso, Kyiv ainda espera receber mais de 34,5 bilhões de euros em ajuda estrangeira no próximo ano, embora os pagamentos possam não ser consistentes, segundo Marchenko.

15:24 Noruega Modifica Regras de Asilo para Refugiados UcranianosA Noruega não vai mais conceder asilo automático a refugiados da Ucrânia. Em vez disso, o governo norueguês vai avaliar cada caso individualmente para refugiados que vêm das regiões mais seguras do oeste da Ucrânia. O oeste da Ucrânia, que está distante do conflito, é geralmente considerado seguro pelas autoridades norueguesas. Depois da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, as autoridades norueguesas forneceram proteção coletiva aos refugiados ucranianos, além de conceder asilo automático. Desde então, a Noruega recebeu mais de 85.000 refugiados ucranianos - mais do que qualquer outro país nórdico.

14:22 Ramstein Sediará Reunião Internacional com Biden Sobre a UcrâniaA Aliança Internacional que apoia a Ucrânia se reunirá durante a visita do Presidente dos EUA Joe Biden à Alemanha em 12 de outubro. Este evento ocorrerá na Base da Força Aérea dos EUA em Ramstein, na Alemanha, de acordo com o porta-voz do governo Steffen Hebestreit. A Alemanha planeja co-organizar a reunião do chamado Grupo de Contato que protege a Ucrânia ao lado dos EUA, segundo Hebestreit. Nessa configuração, mais de 50 nações colaboram para apoiar a Ucrânia. A presença do Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no local ainda não foi confirmada.

13:56 Lituânia Pretende Adquirir Tanques Leopard 2 Alemães para Nova DivisãoA Lituânia tem como objetivo adquirir tanques Leopard 2 para sua divisão militar recém-criada. Um contrato potencial para essa aquisição pode ser fechado em novembro, após a decisão final do Conselho de Segurança Nacional, revelou o Ministro da Defesa Laurynas Kasciunas. Kasciunas não especificou o número de unidades ou a variante do tanque, de origem alemã, que será adquirida. A Lituânia, um país da NATO e da UE, compartilha sua fronteira com o exclave russo de Kaliningrad e com o aliado da Rússia, a Bielorrússia. O conflito na Ucrânia representa uma ameaça direta à segurança do país, pelo que o governo em Vilnius está ativamente a aumentar as capacidades do seu exército. Uma nova divisão militar está em processo de formação, que incluirá um batalhão de tanques. Em breve, um regimento mecanizado das forças armadas alemãs será permanentemente estacionado na Lituânia.

13:20 Bloqueio Potencial do Discord na RússiaA plataforma de comunicação Discord pode enfrentar uma proibição total na Rússia nos próximos dias, de acordo com um informante da indústria de jogos ao jornal russo "Kommersant". A autoridade reguladora de mídia russa está considerando esse passo devido a supostas violações das leis locais. No entanto, nenhum cargo específico foi citado no relatório do jornal. No início do mês, os usuários russos relataram interrupções no Discord. (Aproximadamente 29-40 milhões de pessoas na Rússia utilizam ativamente o Discord, principalmente entre gamers, estudantes e traders de criptomoedas).

13:04 Biden Recusa Arma de Alcance Longo: "Serviços de Inteligência Advertiram Biden Antes da Decisão"O presidente dos EUA, Biden, comprometeu-se com outro pacote de ajuda de um bilhão de dólares à Ucrânia. No entanto, os EUA não atenderão ao pedido do presidente Zelensky para lifts as restrições às armas ocidentais para atingir alvos ainda mais fundo na Rússia. Os motivos por trás dessa decisão são explicados pelo cientista político Thomas Jäger.

12:36 Cidadão Americano Acusado de Atividades de Mercenário na RússiaDe acordo com a RIA Novosti, um cidadão americano foi acusado de supostas "atividades de mercenário" na Rússia desde sexta-feira. O cidadão americano Stefan Hubbard, de Michigan, é acusado de lutar do lado ucraniano no conflito armado. Não há informações sobre o tempo e o local da prisão do cidadão americano, de acordo com a RIA Novosti. Ele foi levado a julgamento pela polícia militar em Moscou.

12:01 Roquetes Russas Atacam Delegacia de Polícia em Kryvyj RihRelatos de várias regiões da Ucrânia indicam novos ataques russos. Uma roquete atingiu uma delegacia de polícia em Kryvyj Rih nesta manhã (horário local), de acordo com as autoridades regionais. Os corpos de uma mulher foram encontrados sob os escombros, e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas. As operações de busca e resgate ainda estão em andamento. Edifícios residenciais também foram danificados. A procuradoria regional de Dnipropetrovsk publicou imagens que mostram os impactos das roquetes em Kryvyj Rih.

De acordo com os relatórios ucranianos, outro ataque de roquete atingiu a cidade de Dnipro durante a noite, causando danos a uma instalação industrial. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas por ataques aéreos russos na região de Kherson, de acordo com as autoridades regionais.

11:27 Invasão Não Confirmada do Espaço Aéreo da NATO por Drone RussoO ministério da defesa da Romênia relatou ter detectado um drone russo cruzando brevemente seu espaço aéreo durante a noite. O drone supostamente invadiu o espaço aéreo romeno por menos de três minutos em sua área de fronteira. No entanto, não há clareza sobre a participação do drone no ataque à cidade ucraniana de Izmail, na qual Izmail foi supostamente atacada na manhã de sexta-feira, causando três mortos e ferindo mais de uma dúzia de outras pessoas. De acordo com a força aérea ucraniana, eles abateram com sucesso 24 dos 32 drones de ataque russos durante a noite.

Leia mais aqui.10:57 Primeira Entrega de Bombas Guiadas à Ucrânia pelos EUAO presidente Zelensky está prestes a viajar aos EUA para apresentar seu "plano de vitória" e pedir mais ajuda militar. Por trás desse pacote de ajuda militar, avaliado em cerca de 8 bilhões de dólares, está o presidente Biden. Em comparação com as entregas anteriores, Gordian Fritz (repórter da ntv) nota: "Isso é um grande pedaço."

09:57 Munz sobre nova ameaça de Putin: Interromper importações ocidentais de commodities estratégicas não causará danos significativos ao OcidenteA Rússia ameaça os EUA com consequências se aprovar o uso de armas de longo alcance contra alvos na Rússia. O presidente Putin está considerando certas restrições às exportações de commodities estratégicas, como urânio, como retaliação contra o Ocidente. O repórter da ntv Munz discute os fundamentos e implicações.

08:40 Estrutura russa misteriosa perto da Ponte da Crimeia intriga a Marinha UcranianaUma estrutura russa não identificada perto da Ponte da Crimeia está intrigando a Marinha Ucraniana. A estrutura está em construção, de acordo com o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, como relatado pelo "The Kyiv Independent" na TV ucraniana. Seu propósito ainda é um mistério. "Pode ser uma instalação defensiva, pode ser outra passagem, mas ainda não podemos fazer uma conclusão definitiva", disse Pletenchuk. Ele não acredita que os russos a concluirão devido às condições climáticas deterioradas. "Eles continuam tentando colocar novas estruturas no Estreito de Kerch para construir diversas instalações hidrotécnicas ou barreiras, mas após cada tempestade, elas são arrastadas para a praia." A ponte conecta a Rússia à península ucraniana da Crimeia, que a Rússia anexou.

08:08 Cidade perto da Romênia sob ataque, vários mortosA cidade de Ismajil, no sul da Ucrânia, foi atacada. Três pessoas morreram em um ataque de drone russo nesta manhã, de acordo com o governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todos os mortos eram idosos, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Kiper também relatou edifícios e carros danificados, assim como vários incêndios. A cidade de Ismajil fica na fronteira com a Romênia, com a foz norte do rio Danúbio formando a fronteira. Leia mais aqui.

07:40 Roth defende aumento da ajuda militar à Ucrânia para fortalecer sua posição nas negociações O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, está pedindo aos países europeus que aumentem o apoio militar à Ucrânia. "Os principais países europeus devem aumentar significativamente seu apoio militar à Ucrânia para mantê-la como uma nação livre e democrática", disse Roth ao "Tagesspiegel". "Agora é o momento de mobilizar todas as forças para posicionar a Ucrânia da maneira mais favorável possível para potenciais negociações". O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Bundestag argumenta: "Quem quer acabar rapidamente com a guerra deve fornecer à Ucrânia o que ela precisa". A força militar e a diplomacia são duas faces da mesma moeda. "A Rússia só estará pronta para negociações se Putin estiver convencido de que a vitória sobre a Ucrânia é impossível."

07:09 Baerbock enfatiza a importância de continuar entregando armas à Ucrânia diante do apoio decrescente A Ministra das Relações Exteriores, Baerbock, defende as entregas de armas ocidentais à Ucrânia e alerta contra a redução do apoio a Kyiv. "A noção de que não haveria lutas e mortes na Ucrânia sem armas defensivas é tão simples quanto errada", diz Baerbock na quinta-feira na Debate Geral da ONU em Nova York. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra acabou. Se a Ucrânia parar de se defender, é o fim da Ucrânia". O presidente Putin respondeu a um convite para uma conferência de paz em junho bombardeando um hospital infantil. Enquanto Putin não estiver disposto a participar de negociações, retirar nosso apoio significaria que "os hospitais e crianças da Ucrânia ficariam indefesos. Significaria mais crimes de guerra, possivelmente também em outros países". Baerbock destaca que a Rússia "repeteiramente desafiou a inviolabilidade das fronteiras dos Estados Bálticos e da Polônia".

06:45 Golob aconselha contra excluir o uso de armas ocidentais de longo alcance contra alvos russos muito cedo O governo esloveno alerta contra tomar uma decisão precipitada contra o uso de armas ocidentais de longo alcance em território russo, dadas as reservas da Alemanha. "Geralmente não é sábio excluir certos tópicos antecipadamente", diz o primeiro-ministro Robert Golob à margem da Debate Geral da ONU em Nova York. "É um assunto desafiador, mas acredito que todas as opções devem ser consideradas e então a mais adequada à situação atual deve ser escolhida". Atualmente, a Alemanha e os EUA são os mais hesitantes neste assunto. O chanceler Olaf Scholz afirmou recentemente que a entrega de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia não seria uma opção no futuro.

06:11 Baerbock pede ao Irã que pare de apoiar o esforço de guerra da Rússia A Ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, pede ao Irã que cesse o apoio à guerra da Rússia contra a Ucrânia e pare o envio de mísseis balísticos e drones. O Ministério das Relações Exteriores faz esse pronunciamento na plataforma X. Baerbock discutiu esse assunto com seu colega iraniano, Abbas Araktschi, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

06:01 Trump planeja se encontrar com Zelensky em Nova York O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, planeja se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York na sexta-feira. O encontro está marcado para acontecer na Trump Tower em Manhattan, anunciou Trump. Zelensky, que se encontrou com o presidente Joe Biden na quinta-feira, deve estender sua estadia nos EUA para encontrar Trump. Antes de sua viagem aos EUA, Zelensky expressou seu desejo de se encontrar com Trump, o presidente democrata Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris para compartilhar seu "plano de vitória" para pôr fim à guerra na Ucrânia. Leia mais sobre isso aqui.

04:25 Harris promete apoio contínuo a Zelensky e alerta subtilmente contra o encontro de Trump

A candidata à presidência Harris promete apoio inabalável à Ucrânia e ao presidente Zelensky, alertando subtilmente para potenciais problemas se Trump vencer as eleições. "Minha lealdade ao povo da Ucrânia é inabalável. (...) Vou persistir em estar ao lado da Ucrânia e trabalhar para garantir que a Ucrânia emerja vitoriosa desta guerra e viva em paz e prosperidade", declara Harris durante a visita de Zelensky a Washington. Ela alerta que a guerra não pode ser encerrada sem a participação da Ucrânia. Infelizmente, há alguns nos EUA que querem pôr fim a ela. Sua agenda envolve obrigar a Ucrânia a ceder grandes partes de seu território, aceitar a neutralidade e renunciar às garantias de segurança de outros países. Essas iniciativas são semelhantes às do Kremlin de Putin, sugerindo um caminho para a rendição.

02:08 Ucrânia reports attacks west of Kherson

As forças russas bombardearam repetidamente o assentamento de Tomyna Balka, a oeste de Kherson, controlado pela Ucrânia, na quinta-feira, segundo o governador local, Prokrudin. Uma mulher morreu e outra pessoa ficou ferida nesses ataques, segundo relatórios do Telegram.

00:55 Reino Unido planeja fornecer mais sistemas de artilharia autopropulsados à Ucrânia

O Reino Unido está se preparando para transferir mais sistemas de canhões autopropulsados, AS90s, para as forças militares da Ucrânia. Dez desses sistemas já foram entregues, com mais seis a caminho nas próximas semanas, de acordo com o Ministério da Defesa britânico.

23:33 ONU luta para apoiar ucranianos neste inverno

A ONU admite que tem significativamente menos fundos do que o necessário para ajudar as pessoas na Ucrânia neste inverno. "As condições de financiamento de organizações como a nossa são inadequadas para esta estação", explica Karolina Lindholm Billing, coordenadora ucraniana da UNHCR. Atualmente, a UNHCR só tem 47% dos fundos necessários para ajudar os milhões de ucranianos deslocados ou afetados pelo conflito do país. No mesmo período do ano passado, a UNHCR estava com 70% dos fundos.

22:13 Biden planeja aumentar a ajuda à Ucrânia

21:34 Ucrânia: Rússia se prepara para intensificar ataques na região de Zaporizhzhia

A inteligência ucraniana sugere que as forças russas estão se preparando para intensificar operações ofensivas na região de Zaporizhzhia em breve. "Há uma tendência crescente de escalada no conflito na região de Zaporizhzhia", comenta um representante das tropas estacionadas no sul da Ucrânia. "Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques, e, com base em nossas informações, esse número provavelmente aumentará, já que nossa inteligência indica que o adversário está concentrando grupos de ataque perto de Pryiutne". Além disso, o porta-voz relata o recebimento de veículos blindados leves do lado russo. "Isso indica a sua preparação para operações ofensivas".

21:00 Biden recebe Zelensky: Rússia não vai prevalecer

No início de sua reunião em Washington, o presidente dos EUA, Biden, assegura ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, do apoio inabalável dos EUA. "A Rússia não vai sair vitoriosa, a Ucrânia vai", diz Biden ao receber Zelensky na Sala Oval da Casa Branca: "E nós vamos continuar ao seu lado em cada passo do caminho". Leia mais aqui.

Você pode revisar todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

23:10 Em resposta ao pedido de ação contra a Rússia, alguns líderes militares aposentados sugerem o uso de força militar contra alvos russos.

No entanto, analistas militares alemães e russos alertam contra o uso de força militar, enfatizando o potencial de escalada e a complexidade do conflito.

