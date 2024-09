- Louva a intervenção valente após o ataque com faca de Reul

Atos Heroicos de Vários Indivíduos Possivelmente Evitaram um Incidente Grave em Agressão com Facada em Siegen

Os atos heroicos de vários indivíduos possivelmente evitaram um incidente mais catastrófico em uma agressão com faca em Siegen. O Ministro do Interior Herbert Reul (CDU) em Solingen descreveu as iniciativas de mulheres e homens que intervieram e impediram o pior como "uma história extraordinária". Ele elogiou os indivíduos que prestaram ajuda, intervieram e imobilizaram o agressor.

Os envolvidos vieram de backgrounds diversos. Se eles eram residentes com histórico de migração, Reul observou, "isso também pode gerar um sentimento de orgulho". Ele enfatizou que há muitos cidadãos vigilantes e inteligentes e que a sociedade é mais forte do que podemos supor. Assumir responsabilidades, como os indivíduos no ônibus fizeram, junto com unidade e solidariedade, serve como "a base para muito".

De acordo com um relatório do "Siegener Zeitung", foram três mulheres com histórico de migração que responderam rapidamente após o ataque e imobilizaram o agressor. O prefeito de Siegen, Steffen Mues, e o superintendente do círculo da igreja evangélica Siegen-Wittgenstein, Peter-Thomas Stuberg, relataram isso com base em testemunhas oculares.

Seis Indivíduos Ficaram Feridos

Em uma sexta-feira à noite, uma mulher alemã de 32 anos atacou indivíduos com uma faca em um ônibus que ia para o festival da cidade. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, com três em estado crítico. A mulher de 32 anos é conhecida das autoridades e há indicações de problemas de saúde mental. O festival da cidade continuou no sábado com um serviço religioso.

Um porta-voz da empresa de transporte Westphalian-South informou ao "Sieger Zeitung" que o motorista do ônibus agiu rapidamente, parando o ônibus logo após a confusão inicial e abrindo todas as portas. Isso permitiu que os passageiros saíssem rapidamente do ônibus e possivelmente impedissem mais danos. De acordo com o relatório do jornal, crianças e adolescentes também estavam no ônibus.

Homens e meninos, junto com as mulheres, jogaram papéis cruciais na prevenção de mais danos durante a agressão com faca em Siegen. As ações rápidas desses indivíduos, incluindo vários meninos, ajudaram a imobilizar o agressor e garantir a segurança dos outros.

O ataque no ônibus também incluiu passageiros jovens. Esses meninos e homens, junto com as mulheres, demonstraram coragem e presença de espírito que contribuíram para minimizar os danos causados pelo incidente.

