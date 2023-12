Louie Barry: jovem de 17 anos brilha no futebol inglês com um golo - e um sorriso - na estreia

O jovem de 17 anos fez parte de uma equipa jovem do Aston Villa - com uma média de idades de 18 anos - que foi derrotada pelo Liverpool na terceira ronda da Taça de Inglaterra, na sexta-feira. A Taça de Inglaterra, fundada em 1871, é a mais antiga competição nacional de taças.

Contra uma forte equipa do Liverpool, que incluía jogadores como Mo Salah e Sadio Mane, o Villa foi obrigado a colocar em campo uma equipa de jovens, depois de o clube ter sofrido um surto de Covid-19 no início da semana. Os 11 jogadores que começaram o jogo pelo Villa estavam todos a fazer a sua estreia na equipa principal.

"A nossa experiência com esta situação nos últimos dois dias tem sido um cenário assustador, porque passámos de 100% negativo a 1 de janeiro para 14 casos", disse o diretor executivo do Villa, Christian Purslow, à BT Sport.

"Muitos dos jogadores desta noite são tão jovens que as suas mães e pais vão deixá-los em Villa Park."

O Liverpool assumiu a liderança no início do jogo através do cabeceamento de Mane, mas um maravilhoso golo individual de Barry garantiu o empate do Villa ao intervalo.

O médio Thiago Alcântara entrou em campo pelo Liverpool no início da segunda parte e a sua entrada virou o jogo a favor dos visitantes, com os golos de Georginio Wijnaldum e Salah, bem como outro cabeceamento de Mane, a garantirem a vitória da equipa de Jurgen Klopp.

Mas foi o golo de Barry e as suas entrevistas após o jogo, em que compreensivelmente não conseguia parar de sorrir, que resumiram o espírito e o vigor do desempenho do Villa.

"Acho que a equipa também mereceu o golo, pela forma como nos aplicámos no primeiro e no segundo tempo", disse Barry, que chegou ao clube de Birmingham vindo do Barcelona no ano passado, à Villa TV.

"Quando marquei o gol, foi um momento surreal. Quando marquei, foi um momento surreal. Dava para ver todo o alívio que saía de mim e da equipa, todos a saltarem uns para os outros.

"Foi o melhor momento da minha vida e provavelmente da vida deles também."

Depois do jogo, Barry trocou de camisola com o internacional brasileiro Fabinho, do Liverpool, antes de o jovem ter dúvidas sobre a possibilidade de não manter a camisola com que se estreou.

Correu atrás de Fabinho, que devolveu a camisola do Villa a Barry - e deixou o jovem de 17 anos ficar com a camisola do defesa do Liverpool.

"Os miúdos estiveram muito bem", disse Klopp. "Tivemos problemas nos passes e nas movimentações. Demasiados no lado errado da bola, poucas recuperações de passes.

"Tivemos oportunidades e rematámos diretamente para o guarda-redes. Estava enferrujado, mas melhorou na segunda parte. Temos muitos jogadores sem ritmo".

LER: Estrelas da Premier League condenadas por violação do confinamento por Covid-19

Pico de Covid-19

No início desta semana, a Premier League inglesa anunciou 40 novos casos positivos de Covid-19 entre jogadores e funcionários do clube em sua última rodada de testes - mais do que o dobro da semana anterior.

Num comunicado divulgado na terça-feira, a liga disse que, entre 28 e 31 de dezembro, 1.311 jogadores e funcionários dos clubes foram testados para a Covid-19 - destes, houve 28 novos testes positivos.

De 1 a 3 de janeiro, foram efectuados testes à Covid-19 a 984 jogadores e funcionários dos clubes, tendo 12 testes dado positivo.

É a primeira semana em que os jogadores e o pessoal do clube são testados duas vezes por semana para a Covid-19.

Até terça-feira, quatro jogos da Premier League foram adiados esta época devido a problemas de Covid-19.

A liga acrescentou que "continua a ter confiança nos seus protocolos COVID-19, totalmente apoiados pelo Governo, para permitir que os jogos sejam disputados como previsto".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com