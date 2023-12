Loucura de março de 2023: Poderá "o jogador de basquetebol mais fenomenal da América" levar o Iowa ao seu primeiro título de campeão nacional?

E, ao longo do percurso, os feitos da estrela de Iowa, Caitlin Clark, ultrapassaram os limites do histórico e tornaram-se quase sobre-humanos, uma vez que ela acumulou uma pilha imponente de recordes.

Os 41 pontos de Clark na vitória de Iowa na Final Four sobre a primeira cabeça de série e atual campeã South Carolina foram o total mais elevado de sempre nessa ronda, um desempenho que se tornou ainda mais notável devido à qualidade da adversária.

Ela participou em 58 dos 77 pontos de Iowa contra South Carolina, o seu quarto jogo neste torneio em que criou mais de 50 pontos. De acordo com a ESPN, todas as outras jogadoras do torneio só tiveram um jogo assim uma vez.

Poucos dias antes, ela se tornou a primeira jogadora masculina ou feminina na história do torneio da NCAA a registrar um triplo-duplo de 40 pontos.

"Acho que ela é a jogadora de basquetebol mais fenomenal da América. Acho que não há ninguém como ela", disse aos jornalistas a treinadora principal do Iowa, Lisa Bluder, depois de a sua equipa ter garantido o seu lugar na final.

"Em tantos aspectos, não só na marcação de pontos, mas também no passe de bola, no manuseamento da bola... E depois é a sua mentalidade, acho que é isso que é tão especial, ela acredita em si própria, acredita nas suas colegas de equipa".

Embora Clark já tenha conquistado o seu lugar como uma das grandes jogadoras do March Madness, ainda há a questão do título de campeã para decidir.

Clark será fundamental para o plano de jogo de Iowa e seu ataque brilhante, que liderou as estatísticas da NCAA este ano e continuou a impressionar durante o March Madness, com uma média de 86 pontos por jogo.

"Vamos dar tudo de nós durante mais 40 minutos", disse Clark na conferência de imprensa antes do jogo.

"Sabemos que é tudo o que nos resta da época. É tudo o que nos resta com McKenna (Warnock) e Monika (Czinano), que deram o seu coração e a sua alma a este programa", acrescentou, referindo-se a uma sénior e ao quinto ano na equipa.

Entretanto, do outro lado do campo, Angel Reese, da LSU, também teve um torneio recorde, tornando-se a primeira jogadora de sempre a conseguir 100 pontos, 70 ressaltos, 10 blocos e 10 roubos de bola num único torneio da NCAA, bem como a igualar o recorde de duplos duplos da NCAA numa só época, com 33, segundo a ESPN.

Sua parceria com Alexis Morris, em particular, provavelmente determinará o destino dos Tigers no domingo.

Tal como o Iowa, o LSU derrotou uma equipa semente nº 1 na Final Four, tendo iniciado uma reviravolta épica depois de estar a perder por nove pontos no início do quarto período para garantir o seu lugar.

Também no Sweet 16, os Tigers venceram pela margem mínima, ultrapassando uma desvantagem de um ponto a 10 segundos do fim.

Para além das suas próprias experiências de vencer jogos apertados neste torneio, a LSU pode contar com o talento do treinador principal Kim Mulkey, que já ganhou três campeonatos nacionais em Baylor, em 2005, 2012 e 2019, e se tornou o segundo treinador a levar dois programas diferentes ao jogo do campeonato nacional.

"Voltei para casa por muitos motivos", disse ela após a vitória da LSU. "Um deles, para um dia pendurar uma faixa de campeão no PMAC (Pete Maravich Assembly Center). Nunca, jamais, pensamos que vamos fazer algo assim em dois anos."

