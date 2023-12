Look da semana: Uma gémea Olsen a cores!

Hoje em dia, o guarda-roupa das gémeas é mais subtil - embora não menos influente. Os premiados designers de moda (que lançaram a marca de luxo The Row em 2006) são dedicados ao uniforme não oficial da sua indústria, todo preto, abrindo ocasionalmente uma exceção para o castanho, branco, azul-marinho ou cinzento. Até agora.

No início desta semana, Mary-Kate foi vista num look verdadeiramente tecnicolor: uma gabardine vermelha, um lenço paisley dourado e vermelho e um par de mocassins metálicos dourados.

É um desvio significativo do guarda-roupa monocromático das irmãs. Dependendo de a quem perguntar, os seus casacos pretos largos e os seus cachecóis do tamanho de um edredão são uma fórmula infalível para um vestuário sofisticado e sem esforço - ou o alvo de uma piada. "Isto não é um vestido, é um cobertor elétrico", disse a atriz Zooey Deschanel, fazendo-se passar por Mary-Kate num sketch de 2014 do Saturday Night Live. "Estou a congelar, a toda a hora. Mas encontrei-o no lixo".

Muitos especularam sobre as razões por detrás da sua dramática mudança de estilo. Depois de uma infância passada sob as luzes da ribalta com roupas idênticas em cores alternadas, será que estão a recuperar o seu poder dando prioridade ao conforto e à evasão?

Mas porquê tudo preto? Talvez tenha sido uma tática de rebranding que conferiu autoridade à sua passagem de actores infantis a jovens designers. "O preto é modesto e arrogante ao mesmo tempo", terá dito uma vez o designer japonês Yohij Yamamoto. "O preto é preguiçoso e fácil - mas misterioso". Há muito mistério em torno das gémeas Olsen, notoriamente reservadas.

Essa mesma indiferença também está no cerne da The Row, que tem vindo a construir um culto de seguidores através de alfaiataria especializada e tecidos de qualidade. A página de Instagram da marca não tem qualquer apoio de celebridades (é preenchida principalmente com imagens de moodboards, fotografias de desfiles e um ou outro editorial de revista), embora quem usa a marca, como Kendall Jenner e Zoe Kravitz, faça questão de anunciar o seu apoio nas suas próprias contas nas redes sociais.

Os vistosos mocassins dourados de Mary-Kate (e o resto do seu look fogoso) parecem ir contra a marca e o espírito da The Row. Para alguns fanáticos da moda, isto pode indicar uma mudança de direção. Ou será que isso significa que eles realmente conseguiram? Com cinco prémios CFDA no seu currículo, um lugar no programa da Semana da Moda de Paris e os críticos da indústria a bajulá-las, talvez as gémeas Olsen, ou pelo menos Mary-Kate, estejam contentes por poderem afrouxar o seu controlo.

