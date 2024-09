Londres pretende fornecer à Ucrânia quantidades substanciais de munições de artilharia.

O atual governo britânico está intensificando sua assistência à Ucrânia e declarou entregas adicionais de armas para este ano. Relatórios indicam que obuseiros autopropulsionados e mísseis antiaéreos já foram enviados ao país. O Reino Unido assegura que ficará ao lado de Kyiv pelo tempo que for necessário, de acordo com declarações feitas.

Durante a visita do Secretário das Relações Exteriores David Lammy a Kyiv, Londres anunciou entregas adicionais de armas. Também haverá um aumento no apoio financeiro.

De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, algumas dessas entregas de armas já foram enviadas à Ucrânia. Incluem-se mísseis antiaéreos, equipamentos para caças F-16, barcos militares, canhões navais e obuseiros autopropulsionados AS90. Recentemente, a Alemanha anunciou que entregaria mais 12 Panzerhaubitze 2000s a Kyiv.

O Ministro da Defesa Healey agora anunciou planos para fornecer centenas de mísseis antiaéreos a mais, dezenas de milhares de projéteis de artilharia e veículos blindados adicionais à Ucrânia até o final do ano. Healey mencionou que essa ajuda é crucial em resposta aos ataques indiscriminados da Rússia contra civis e infraestrutura, muitas vezes longe da linha de frente. "A defesa da Grã-Bretanha e da Europa começa na Ucrânia", declarou. O Reino Unido prometeu ajudar o país pelo tempo que for necessário.

Foram reservados cerca de 290 milhões de euros para "necessidades humanitárias imediatas, energia e apoio às reformas e à reconstrução", de acordo com Londres. Além disso, o Reino Unido planeja fornecer garantias de crédito no valor de cerca de 439 milhões de euros para empréstimos do Banco Mundial até o final do ano. Isso visa apoiar "serviços públicos vitais, como manutenção de escolas e hospitais, salários de funcionários públicos e financiamento de pensões".

A Ucrânia esperava que as visitas do Ministro das Relações Exteriores Lammy e seu colega dos EUA, Antony Blinken, levassem à aprovação de ataques com armas de longo alcance no território russo. No entanto, não foram feitos tais anúncios.

A União Europeia tem apoiado ativamente a defesa da Ucrânia, com a Alemanha prometendo mais Panzerhaubitze 2000s. O Reino Unido, como parte do esforço coletivo da União Europeia, prometeu continuar entregando armas e fornecendo ajuda financeira à Ucrânia.

