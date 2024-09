Lojas de varejo dos EUA estão triunfando na batalha contra o roubo de lojas

Este ano, os comerciantes estão contando uma história diferente ou mantendo silêncio sobre o assunto. Parece que o problema do furto misteriosamente desapareceu.

Vamos considerar o Target como exemplo.

No ano passado, o Target admitiu uma praga de furtos e grupos organizados pilhando mercadorias, resultando em uma perda significativa de mais de $500 milhões em lucros. Além disso, o Target fechou nove lojas, citando "furto e crime organizado no varejo" como uma ameaça à segurança dos trabalhadores e clientes, e fazendo o negócio insustentável.

No entanto, o Target agora adotou uma música diferente enquanto navega com mercadorias perdidas, um fenômeno comumente referido como encolhimento. Embora o encolhimento e o furto muitas vezes andem de mãos dadas, o encolhimento também abrange perdas devido a furto de funcionários, produtos danificados ou estragados, erros administrativos, fraude de fornecedores e outros fatores.

Em uma ligação com analistas no mês passado, o COO do Target, Michael Fiddelke, expressou otimismo, afirmando: "Estamos à frente do onde esperávamos estar em termos de progresso no encolhimento".

Da mesma forma, outros varejistas mudaram sua posição. Muitos varejistas perderam estabilizadas ou melhoraram, e as cadeias publicamente abrandaram sua retórica. Menções ao "encolhimento" durante as ligações de resultados das empresas caíram 20% nos primeiros dois trimestres de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com uma análise da FactSet.

O encolhimento melhorou principalmente devido a uma contagem mais precisa das mercadorias pelos varejistas. Inicialmente, os varejistas podem ter subestimado suas perdas, levando a algumas superestimativas.

Para combater o furto, as lojas implementaram medidas como segurar produtos e remover estações de autoatendimento. Essas medidas poderiam ter sido eficazes em reduzir o furto, apesar de potencialmente frustrar os compradores.

Os varejistas também receberam assistência de vários governos locais e estaduais que alocaram recursos adicionais e enactaram legislação para combater o furto e o crime organizado. Por exemplo, no California, o governador Gavin Newsom recentemente assinou uma legislação para implementar penas mais severas para o furto no varejo, incluindo sentenças mais longas para grandes quadrilhas de furto e limites mais baixos para as acusações de furto felonioso.

Michael Baker, analista de varejo da DA Davidson, observou: "Os varejistas falaram muito sobre isso, e isso chamou a atenção para o problema. Funcionou um pouco".

Tópico Controverso

A mudança na mensagem dos varejistas sobre o encolhimento indica que suas iniciativas estão dando resultados. No entanto, também levanta questões sobre a gravidade do problema do furto inicialmente.

O furto ganhou atenção política significativa após a pandemia em 2020, com vídeos de ladrões causando caos nas lojas viralizando em notícias e mídias sociais. As lojas tomaram medidas drásticas para segurar itens como pasta de dente e desodorante. O ex-presidente Donald Trump sugeriu que os ladrões deveriam ser baleados, e os legisladores de ambos os partidos prometeram abordar o problema.

No entanto, a noção de um aumento nacional no furto permaneceu sem prova. Na verdade, o crime no varejo não viu um aumento significativo em todo o país nos últimos anos e até diminuiu em algumas áreas.

Alguns analistas de varejo especularam que os varejistas podem ter exagerado o impacto do encolhimento e do furto para ocultar outros problemas. Em 2021, os analistas da William Blair sugeriram que as empresas "exageraram" o impacto, usando-o como bode expiatório para o mau gerenciamento de inventário e erros estratégicos. O ex-CFO da Walgreens, James Kehoe, admitiu no ano passado que a empresa pode ter exagerado, afirmando: "Talvez tenhamos chorado demais" sobre o furto e outras perdas.

Neil Saunders, analista de varejo da GlobalData, afirmou à CNN: "Isso sugere que alguns dos alarmes que soaram no ano passado foram falsos alarmes. Não é para dizer que não havia um problema, apenas que a magnitude foi exagerada um pouco".

Medida Complexa

O termo "encolhimento" é usado não apenas para furto, mas também para outras perdas. Os varejistas não podem apontar a causa exata de cada item faltando, então eles calculam sua taxa de encolhimento como uma porcentagem de suas vendas para fazer uma estimativa.

Sua taxa de encolhimento é a diferença entre os produtos que eles têm fisicamente em lojas e armazéns durante uma verificação de inventário e o que eles compraram. O furto de clientes e funcionários representa aproximadamente dois terços das perdas do encolhimento, estimam os varejistas, com perdas adicionais de produtos danificados ou estragados, erros administrativos, fraude de fornecedores e outros fatores.

As empresas determinam sua taxa de encolhimento ao realizar inventários físicos, geralmente uma ou duas vezes por ano, de acordo com a Federação Nacional do Varejo, um grupo de comércio da indústria.

O encolhimento caiu em 2020 quando as lojas fecharam durante a pandemia e o comércio on-line aumentou.

Quando as lojas reabriram, os varejistas subestimaram sua taxa de encolhimento, resultando em estimativas mais altas quando eles realizaram inventários físicos em 2022. Isso, por sua vez, resultou em maiores perdas de lucro.

A taxa média de encolhimento para varejistas em 2022 foi de 1,6%, em comparação com 1,4% em 2021. Embora essa taxa tenha sido consistente com os níveis pré-pandêmicos, os dados para 2023 e 2024 ainda não foram lançados pela Federação Nacional do Varejo.

Reduzindo o encolhimento: Muitos varejistas têm menos inventário do que tinham em 2022 e 2023, quando estocaram mercadorias para atender à demanda do consumidor.

Os níveis totais de inventário, excluindo automóveis, caíram 1,3% em junho, marcando a 14ª queda consecutiva em termos de taxa anual, de acordo com os dados mais recentes do Bureau do Censo.

Baker explicou: "Se você tiver menos inventário, terá menos encolhimento".

Enquanto a contração do varejo diminuiu, o crime organizado no varejo não desapareceu, afirmou David Johnston, vice-presidente de proteção de ativos e operações de varejo da Federação Nacional do Varejo, à CNN. Ele enfatizou que a contração é apenas um aspecto e ignora outras preocupações relacionadas ao furto, como medos de segurança de funcionários e clientes, danos físicos às lojas e percepções negativas sobre a segurança da loja.

Furto e perdas continuam sendo um problema, mesmo que a redução esteja se estabilizando, ele apontou. A taxa de furto durante o primeiro semestre de 2024 em grandes cidades foi, em média, 24% maior do que no mesmo período do ano passado, de acordo com um recente estudo do Conselho de Justiça Criminal. O primeiro semestre de 2024 também mostrou um aumento de 10% na taxa de furto em comparação com o primeiro semestre de 2019.

No entanto, Ernesto Lopez, especialista sênior de pesquisa do Conselho de Justiça Criminal e co-autor do relatório, alertou que o aumento pode ser devido a um aumento real no número de incidentes de furto ou a um aumento no número de empresas que relatam incidentes às autoridades.

Os varejistas tomaram várias medidas para combater o furto e minimizar as perdas, como segurar itens em mostruários de vidro, remover estações de autoatendimento e até equipar funcionários com câmeras corporais em alguns casos.

Os consumidores expressam frustração com displays de produtos trancados, observou Edgar Dworsky, advogado do consumidor e fundador do Consumer World. Ele explicou que as pessoas não querem interromper a equipe da loja quando querem comprar um produto trancado. Comparar itens e ler rótulos em diferentes mostruários também é mais desafiador. Uma pesquisa online com mais de 1.000 leitores do Consumer World revelou que 55% optam por comprar um produto em outro lugar quando o item desejado está trancado.

Os varejistas colaboram mais de perto com as autoridades e destinam mais recursos internos para combater e investigar o furto. Um porta-voz da Home Depot informou à CNN que eles testemunharam melhorias na abordagem do crescente problema do crime organizado no varejo. Embora o ambiente de atividade criminosa não tenha melhorado, eles estão testemunhando progressos com suas medidas de segurança.

A Ulta Beauty informou que sua taxa de redução permaneceu a mesma que no ano passado. Em sua última ligação de resultados, eles mencionaram a instalação de novas fixtures para deter pequenos furtos de fragrâncias e reduzir as perdas.

Em palavras de Johnston, os varejistas adicionaram camadas de segurança adicionais nos últimos dezoito meses para reduzir o furto.

Em resposta à significativa perda de mais de $500 milhões devido ao furto no ano anterior, o Target implementou medidas para combater o furto e melhorar sua taxa de redução. Isso inclui segurar produtos, remover estações de autoatendimento e colaborar com as autoridades.

Apesar da melhora nas taxas de redução e estabilidade nas perdas de mercadorias para muitos varejistas, o crime organizado no varejo continua sendo uma preocupação. A taxa de furto durante o primeiro semestre de 2024 em grandes cidades foi, em média, 24% maior do que no mesmo período do ano passado, de acordo com um recente estudo do Conselho de Justiça Criminal.

