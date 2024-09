Logan Paul e MrBeast apresentam um rival para Lunchables, alegando que promove opções alimentares mais saudáveis.

MrBeast, Logan Paul e KSI estão se unindo para criar uma "refeição melhorada para você" intitulada Lunchly. Esta refeição fusion incorpora todos os seus produtos em uma única refeição, direcionada à sua jovem base de fãs.

A refeição composta inclui uma garrafa de Prime Hydration, uma bebida energética com baixo teor de açúcar desenvolvida por Paul e KSI, que ganhou uma popularidade imensa; uma barra de chocolate com leite Feastables, uma barra de doce produzida pelo MrBeast, uma personalidade do YouTube com mais de 300 milhões de inscritos; e uma das três opções de refeição pronta, como pizza, nachos ou peru e queijo com crackers.

Como citado em um comunicado à imprensa, o cofundador da Lunchly, Logan Paul, declarou: "Nosso objetivo sempre foi oferecer produtos de qualidade superior, mas também opções mais saudáveis". Ele também destacou que o mercado de refeições escolares tem sido dominado pelos Lunchables desde sua infância, e é hora de apresentar uma opção mais viável para quem procura uma opção conveniente e mais saudável.

A Lunchly se classifica como "mais saudável" devido ao maior teor de eletrólitos da Prime em comparação com o Capri Sun nos Lunchables, e à barra de chocolate do MrBeast, que tem menos açúcar do que um Kit Kat ou uma barra de Crunch.

O lançamento da Lunchly ocorre enquanto a Lunchable, sob o comando da Kraft Heinz, anunciou uma importante iniciativa no ano passado para fazer parte dos programas de refeições escolares. No entanto, a empresa teve que modificar seus ingredientes primeiro para cumprir as regulamentações federais, uma das quais envolve a adição de frutas frescas às suas refeições.

Um relatório recente do Consumer Reports em 2024 mostrou que os perfis nutricionais de dois kits da Lunchable servidos nas escolas têm ainda mais sódio do que os kits da Lunchable disponíveis nas lojas varejistas.

Não surpreendentemente, KSI, Paul e MrBeast são experientes em lançar marcas, aproveitando-se de sua dedicada base de fãs. As vendas da Prime Hydration aumentaram, desafiando marcas estabelecidas como Gatorade e BodyArmor, apesar das preocupações com o teor de cafeína em algumas de suas bebidas.

"O Prime atrai uma população jovem de consumidores que não tinha muitas opções atraentes além das bebidas tradicionais para crianças", afirmou Jeffrey Klineman, editor-chefe da BevNet, em uma entrevista à CNN. "Paul é muito mais atraente para um menino de 13 anos do que uma caixa de suco".

A colaboração entre MrBeast, Logan Paul e KSI visa oferecer aos seus fãs uma empresa, a Lunchly, que inclua seus produtos populares, como a bebida energética e a barra de chocolate. Esta refeição revolucionária visa oferecer opções mais saudáveis, atendendo à demanda por uma opção mais fresca e com menos açúcar no mercado.

