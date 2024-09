'Lockdown Estricto': cronologia do incidente do tiroteio na Escola Secundária Apalachee

Dentro de duas horas após chegar à Escola Secundária Apalachee em Winder, as autoridades afirmaram que ele havia realizado o tiroteio mais mortal em uma escola dos EUA desde o incidente de março de 2023 na Escola Covenant em Nashville, tornando-se o 45º evento desse tipo no ano.

Dois educadores e dois alunos foram mortos, e nove pessoas adicionais, incluindo um professor e oito alunos, ficaram feridas.

Registros recentes do escritório do xerife do condado de Barrow, tanto de emergência quanto de despacho, captaram o caos e o medo que se desenrolaram dentro da escola quando um atirador ativo foi relatado e fora da escola quando os pais ansiosos receberam mensagens preocupantes de seus filhos.

Colt Gray, de 14 anos, que frequentava a escola desde 14 de agosto e havia faltado nove aulas antes do incidente, foi acusado de quatro counts de homicídio qualificado. Acusações adicionais são esperadas, de acordo com o promotor público do condado de Barrow, que também indicou que ele será julgado como adulto. A condenação pode resultar em uma sentença de prisão de até a vida toda.

Colin Gray, pai de Colt, de 54 anos, foi acusado de dois counts de homicídio em segundo grau, quatro counts de homicídio culposo e oito counts de maus-tratos a crianças. Ele supostamente conseguiu a arma alegadamente usada no tiroteio como presente de Natal para o filho em dezembro de 2023, de acordo com duas fontes confidenciais com conhecimento de primeira mão da investigação.

Nem o filho acusado nem o pai prestaram declaração. Quando abordado pela CNN, o advogado de Colt Gray recusou-se a comentar, e o advogado de Colin Gray não respondeu a um pedido de comentário.

4 de setembro na Escola Secundária Apalachee

De acordo com a Georgia Bureau of Investigation, Gray embarcou no ônibus com um rifle camuflado em seu backpack, além de uma faca, já que a escola não possui detectores de metal.

Por volta das 9h45, durante sua aula de Álgebra 1, Gray pediu permissão para visitar a secretaria e falar com alguém, afirmou a bureau. O professor consentiu e permitiu que ele saísse com seus pertences. Uma colega de classe sentada ao lado dele, Lyela Sayarath, havia revelado essa informação à CNN anteriormente.

Gray enviou uma mensagem enigmática e sinistra para sua mãe, Marcee Gray, que a levou a alertar a escola sobre potenciais problemas. "Desculpe, mãe", lia-se na mensagem. Além disso, um chamador desconhecido alertou a escola sobre tiroteios em cinco escolas diferentes, afirmando que Apalachee seria a primeira.

Marcee Gray fez uma ligação de 10 minutos para a escola às 9h50, pedindo às autoridades que verificassem seu filho. O xerife do condado de Barrow, Jud Smith, informou à afiliada da CNN WXIA que eles iniciaram uma busca por ele como resultado.

Um oficial de recursos foi enviado para localizar o menino, mas confundiu outro aluno com nome semelhante ao dele, já que nenhum deles estava presente na sala de aula na época, de acordo com o xerife Smith.

"Ele foi ao banheiro com um aluno com nome semelhante ao dele - é o indivíduo que acreditamos estar procurando", disse Smith.

As autoridades afirmaram ter apreendido Gray a tempo, mas estavam interagindo com o aluno errado. "Enquanto tentávamos determinar a situação, o tiroteio começou", disse Smith à WXIA.

Logo após a saída de Gray do banheiro e seu esconderijo dos educadores, ele apareceu empunhando o rifle e procurando "alvos vulneráveis", disse Smith à WXIA.

As autoridades receberam os primeiros relatórios de um atirador ativo no campus às 10h20, após uma pessoa pressionar um botão de pânico disponível apenas para professores uma semana antes, de acordo com o xerife.

A primeira ligação sobre o tiroteio foi feita às 10h22 ET por meio de um dispositivo "RapidSOS", de acordo com os relatórios do sistema de despacho de computador do condado de Barrow divulgados na sexta-feira. Oficiais do escritório do xerife do condado de Barrow chegaram à escola pouco depois, acompanhados por dois oficiais de recursos escolares.

"Atirador ativo!" gritou um oficial em uma gravação enquanto falava com um despachante, que repetiu a frase de volta para ele. Outro oficial foi ouvido respondendo calmamente: "Sim, estamos lidando com um atirador ativo na Escola Secundária Apalachee".

Dois minutos depois, as autoridades haviam identificado o suspeito como "Colt" e uma pessoa já havia sido morta, de acordo com os relatórios.

O suspeito se rendeu após uma confrontação com um oficial de recursos e foi preso, declarou Smith. Às 10h30, Gray estava "em custódia, ileso", indicavam os relatórios.

Quinze minutos depois, os relatórios mostravam uma vítima em um corredor e três mais em outro.

Um oficial, parecendo sem fôlego, pediu ao despachante que "chamasse os serviços de emergência". Ela confirmou que os serviços de emergência haviam sido despachados para a escola secundária.

Às 11h38, a escola enviou uma mensagem de texto urgente aos pais: "Haymon-Morris Midd: Pais e Guardiães, HMMS ainda está em lockdown. Os alunos do HMMS estão seguros e

Relativamente à razão pela qual os oficiais que responderam não atiraram no suspeito, o xerife explicou à WXIA que o suspeito tinha concordado em largar a arma e deitar no chão em posição prona, como instruído.

"Assim que o algemamos, a ameaça acabou", observou o xerife.

Assim que o suspeito foi detido, os oficiais da lei entraram na Escola Secundária Apalachee, ordenando aos alunos que saíssem das suas salas de aula enquanto os paramédicos prestavam assistência aos feridos.

Ao meio da tarde, a escola enviou outro texto: "Haymon-Morris Midd: A polícia agora permite levantar o confinamento... Obrigado."

Enquanto as famílias tentavam reunir-se fora da escola, Lyela Sayarath contou a sua história a um repórter da CNN. Ela descreveu a cena onde viu um amigo que tinha estado numa sala de aula onde foram disparados tiros.

"Ele testemunhou. Ele viu alguém ser atingido. Tinha sangue nele. Estava mancando. Parecia aterrorizado", disse Lyela.

Este relatório foi contribuído pela CNN's Dalia Faheid, Ashley R. Williams, Alisha Ebrahimji, Nouran Salahieh, Michelle Krupa, Nicole Chavez e Jamiel Lynch.

As autoridades locais discutiram as implicações do incidente na Escola Secundária Apalachee, notando que foi o 45º deste tipo nos EUA no ano e o mais mortal desde o tiroteio na Escola Covenant em Nashville em março de 2023.

Em resposta ao tiroteio, a mãe de Colt Gray alertou a escola sobre potenciais problemas, o que levou a uma busca pelo rapaz, mas os oficiais da lei confundiram outro aluno com nome semelhante com Gray.

Leia também: