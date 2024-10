Liz Cheney elogia Kamala Harris como uma presidente que representa todos.

Republicana Liz Cheney colabora com a candidata democrata à vice-presidência, Kamala Harris, durante a campanha, abertamente se opondo ao seu colega republicano Donald Trump. Em um evento conjunto, Cheney elogia Harris como a escolha adequada para "nossas jovens ladies", fortalecendo sua crítica dentro do partido.

Em Ripon, Wisconsin, um estado-chave na disputa, Cheney declarou: " Embora nunca tenha votado em um democrata, estou orgulhosa em dar meu voto para a vice-presidente Kamala Harris neste ano. Estou convencida de que ela ama nosso país e agirá como presidente para todos os americanos". Trump deve ser derrotado em 5 de novembro, enfatizou Cheney.

Com ideais de governo limitado, baixos impostos, uma defesa robusta e a crença no setor privado como motor econômico, Cheney esclareceu suas razões para endossar Harris, enfatizando sua importância, especialmente para "nossas jovens ladies".

Harris aplaudiu a coragem de Cheney e a descreveu como "uma líder que prioriza o país acima do partido e interesses pessoais, um verdadeiro patriota". Ela contrastou isso com Trump, criticando seu desrespeito pelos valores democráticos.

Após apoiar publicamente Harris, Cheney enfrentou represálias, perdendo seu cargo de liderança dentro do partido e, eventualmente, seu assento na Câmara dos Representantes. Como uma crítica ferrenha de Trump, ela teve um papel fundamental na investigação do ataque ao Capitólio e frequentemente alertou sobre suas ameaças à democracia. Cheney se opôs abertamente a Trump após o ataque ao Capitólio, tendo anteriormente apoiado suas políticas.

As pesquisas atuais mostram poucas mudanças entre os apoiadores de ambos, sugerindo uma disputa apertada. A aparição de Cheney em Wisconsin pode ter pouco impacto em convencer os apoiadores de Trump a votar em Harris.

Wisconsin, localizado no norte dos Estados Unidos, é um dos poucos estados que pode determinar o resultado das eleições de novembro. Sua afiliação política é incerta, com Trump e Biden tendo assegurado vitórias apertadas em 2016 e 2020, respectivamente. Como resultado, ambos os políticos frequentemente fazem campanha em Wisconsin, assim como em outros estados indecisos, como Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada.

As eleições presidenciais dos EUA são decididas pelo sistema do Colégio Eleitoral, onde a presidência é determinada por 538 eleitores dos estados. Em geral, se um candidato liderar em um estado, eles asseguram todos os eleitores do estado, independentemente da contagem exata dos votos.

No auge da campanha presidencial dos EUA em 2024, Cheney reitera seu apoio à vice-presidente Kamala Harris, dizendo: "Votarei em Harris neste ano, apesar de minhas usual

