"Lixeira incompetente": Partido Republicano do Michigan abalado por turbulência financeira e lutas internas

O evento é normalmente uma fonte de dinheiro para o seu patrocinador - o Partido Republicano do Michigan - ajudando a financiar os esforços de recolha de votos e a apoiar campanhas para eleger republicanos em todo o estado.

Mas a conferência deste ano foi decididamente diferente.

O único candidato presidencial que compareceu foi Vivek Ramaswamy, que estava a ser sondado com apenas um dígito. A lista de oradores incluía a falhada candidata a governador do Arizona, Kari Lake; Zuby, um rapper britânico que ocasionalmente aparece na Fox News; e o provocador conservador Dinesh D'Souza, que acabou por não aparecer.

A maior atração foi o ator Jim Caviezel, um promotor das teorias da conspiração QAnon, que teve um filme de sucesso este verão, mas é talvez mais conhecido por ter interpretado Jesus no filme "A Paixão de Cristo", há 20 anos. Ele recebeu US$ 110.000 para participar e fazer um discurso de 25 minutos.

O evento, simplesmente, foi "um desastre", disse Warren Carpenter, um membro ativo do partido e antigo presidente de distrito.

E foi emblemático de problemas mais profundos no partido do estado de Michigan.

Uma análise da CNN de documentos e entrevistas com mais de 20 funcionários atuais e antigos do partido mostra que o Partido Republicano neste estado-chave do campo de batalha se envolveu em turbulências financeiras, lutas internas e apelos por uma nova liderança menos de um ano antes da eleição presidencial de 2024.

Kristina Karamo - uma ex-professora de faculdade comunitária com experiência política limitada - tornou-se a chefe do partido estadual em fevereiro, depois de promover teorias de conspiração eleitoral de extrema direita e prometer acabar com a dependência do partido de doadores ricos tradicionais.

Agora, alguns dos membros do partido pró-Trump que votaram em Karamo para o cargo estão descontentes com a sua liderança e acusam a sua administração de estar a trabalhar para destruir o partido, não conseguindo angariar fundos e provocando divisões entre as bases do partido.

Dezenas de membros do comité estadual do partido assinaram uma petição que apela à realização de uma reunião no final do mês para considerar a destituição de Karamo e de alguns dos seus adjuntos.

"Se eu soubesse que Kristina Karamo se viria a revelar uma lixeira tão tirânica e incompetente, nunca teria trabalhado tanto para a eleger. Por isso, peço desculpa", escreveu Dawn Beattie, membro do comité estadual, num e-mail enviado no mês passado aos colegas republicanos e obtido pela CNN.

O terrível estado das finanças do partido, que gerou manchetes negativas em veículos locais, incluindo o The Detroit News, durante meses, foi recentemente resumido num relatório que concluiu que Karamo tinha levado a organização "à beira da falência". O relatório, encomendado por Carpenter, um antigo presidente distrital do partido, e partilhado com a CNN, incluía registos internos que sugerem que o partido teve um rendimento líquido de apenas $71.000 entre março e novembro e que tinha mais de $600.000 em dívidas até ao mês passado.

Karamo, que não respondeu aos pedidos de comentário da CNN, disse que está a "corrigir o rumo" do partido, que, segundo ela, tinha centenas de milhares de dólares em dívidas quando assumiu a liderança e perdeu várias eleições anteriores sob a antiga liderança, apesar de ter milhões de dólares em mãos.

Ainda assim, os consultores políticos argumentam que partidos estaduais eficazes - que organizam campanhas de votação e outros esforços locais - são muitas vezes essenciais para ganhar eleições renhidas. O ex-presidente Donald Trump venceu Michigan em 2016, mas perdeu para Joe Biden em 2020. Uma sondagem recente da CNN revelou que Trump tem 50% de apoio no estado, contra 40% de Biden.

"Você quer um partido estadual que esteja disparando em todos os cilindros e, em seguida, quer um candidato forte que possa vencer", disse Doug Heye, estrategista do Partido Republicano e ex-diretor de comunicações do Comitê Nacional Republicano. "Se houver um problema com qualquer um destes dois, isso pode ser uma das coisas que faz pender a balança para uma corrida".

Uma fonte próxima da campanha de Trump descreveu o atual Partido Republicano do Michigan como uma confusão e não indicou qualquer tipo de lealdade para com Karamo, observando que a maioria dos republicanos do Michigan que a poderiam substituir eram também pró-Trump.

'O verdadeiro negócio'

Karamo ganhou influência política em Michigan ao alegar repetidamente que testemunhou fraude na eleição de 2020, quando atuou como desafiadora de pesquisas. Uma investigação do Senado de Michigan liderada pelos republicanos concluiu no ano seguinte que não havia "nenhuma evidência" de fraude generalizada naquela eleição, mas isso não impediu Karamo.

Ela apareceu em comícios MAGA e dirigiu uma campanha fracassada para o secretário de estado de Michigan em 2022 com falsas alegações, como a noção de que "autoritários" dentro dos EUA acreditam "que se eles podem corromper sistemas eleitorais de campo de batalha, eles podem controlar a América. Esta trama nefasta é real e está a acontecer".

Depois, candidatou-se à presidência do Partido Republicano do Michigan com base numa plataforma de reforma eleitoral e numa promessa de contrariar os principais doadores do partido.

"Somos obrigados a fazer o que eles querem para obter os seus fundos e, por isso, acabamos por destruir o país mais lentamente do que os democratas", afirmou num debate com outros candidatos à presidência do Partido Republicano do Michigan, em janeiro, quando apresentou um plano para, em vez disso, depender de doações de pequenos empresários e incentivar o ativismo local.

Em fevereiro, após três rondas de votação numa convenção do partido que se prolongou por 11 horas, Karamo foi eleita presidente. A sua eleição significou que tanto a presidência do Partido Republicano do Michigan como a do Partido Democrático do Michigan eram ocupadas por mulheres negras.

Muitos conservadores do estado celebraram a ascensão de Karamo como uma lufada de ar fresco.

Mark Forton, presidente do Partido Republicano do Condado de Macomb, disse à CNN: "Ela parecia ser a pessoa certa".

Mas após a sua eleição, o partido tem sido abalado por problemas financeiros e acusações.

Em junho, o antigo presidente da comissão orçamental emitiu uma declaração em que afirmava que "as despesas do partido eram tão desproporcionadas em relação aos rendimentos que nos colocavam no caminho da falência" e que "os esforços para implementar limites de despesa responsáveis foram recebidos com uma oposição inflexível por parte da presidente Karamo e do pequeno círculo de operacionais que a rodeiam".

Um outro membro da comissão orçamental, que se demitiu, escreveu numa declaração a Karamo que o partido enfrentava "um incumprimento iminente da linha de crédito".

Essa preocupação parece ter sido justificada. No mês passado, um advogado do Comerica Bank enviou uma "Notificação de Incumprimento" ao partido por falta de pagamento de juros sobre um capital de 509.009 dólares, segundo os registos.

Karamo e os líderes locais do partido mergulharam agora numa teia de amargas teorias da conspiração dirigidas uns aos outros. Alguns dos seus detractores alegam que Karamo faz parte de uma conspiração maliciosa, enquanto os seus defensores fazem as mesmas alegações sobre os seus críticos.

"Em termos simples, fomos enganados. Estamos a lidar com um grupo de pessoas que está a trabalhar para destruir o MIGOP antes do importantíssimo ano eleitoral de 2024. Isto não está a acontecer, este ano, por coincidência", afirmou Forton, do condado de Macomb, numa declaração em que, juntamente com o seu vice-presidente, apelaram à destituição de Karamo em novembro.

Ken Beyer, o presidente do quarto distrito do partido, defendeu Karamo e argumentou que o establishment do partido se recusou a apoiá-la desde o início do seu mandato. Ele afirmou que ouviu de alguém envolvido na administração anterior do partido, que ele não quis nomear, que a liderança permitiu que Karamo se tornasse presidente "porque eles acham que podem fazer com que ela fracasse mais cedo" do que outro candidato de base.

"É como se estivessem a puxar o tapete à Kristina e depois dissessem: 'Olha, ela caiu'", disse Beyer à CNN. "Eles causaram o problema e depois culparam a Kristina".

Karamo, quando questionado sobre alguns dos obstáculos do partido numa reunião em outubro, disse: "Mais uma vez, toda esta coisa do estado profundo é muito real", de acordo com uma gravação do evento.

Ron Weiser, antigo presidente do Partido Republicano do Michigan, disse à CNN porque é que acha que os doadores tradicionais não apoiaram financeiramente o partido durante o mandato de Karamo.

"Primeiro, não creio que ela esteja a pedir, o que é fundamental, e segundo, mesmo que o fizesse, não creio que as pessoas tivessem confiança em dar", disse Weiser. "É preciso alguém com experiência que possa ser um diretor executivo e que consiga angariar os fundos necessários para fazer o que o partido faz melhor."

Controvérsia na conferência

Para muitos membros de longa data do partido estadual, a conferência Mackinac - realizada numa ilha no norte de Michigan - é vista como um impulso consistente para o moral e as finanças do partido, impulsionado em parte por participantes de alto nível. Em 2015, por exemplo, cinco candidatos presidenciais republicanos participaram da conferência, incluindo o senador Ted Cruz e o ex-governador da Flórida Jeb Bush.

"A coisa mais próxima é a Feira Estadual de Iowa, por isso é uma joia para o nosso estado", disse Carpenter. Carpenter descreveu o evento deste ano como um "desastre" porque, entre outras razões, os oradores externos, como o ator Caviezel, foram pagos, apesar de os candidatos presidenciais tradicionalmente fazerem discursos de graça ou até ajudarem a cobrir os custos.

O facto de Ramaswamy ter sido o único candidato presidencial a participar este ano parece ter sido uma desilusão. Hassan Nehme, atual vice-presidente do partido, afirmou, durante um painel gravado após a conferência, que outros candidatos presidenciais manifestaram o desejo de participar, mas Karamo e outro colega rejeitaram as ofertas. "Eles queriam que esta conferência fosse diferente, por isso (...) não a estávamos a preparar bem", disse.

Durante uma reunião separada, Karamo disse que "não é verdade" que a sua administração não tenha contactado os candidatos e considerou a conferência um "benefício líquido", mas acrescentou: "Gostaríamos de ter ganho muito mais com ela? Sim", de acordo com uma gravação.

Na sequência da conferência, surgiu outra controvérsia. Começou a circular entre os membros do partido uma folha de cálculo que classificava centenas de potenciais voluntários da conferência numa escala de um a quatro. O número um na tabela significava "Patriota", enquanto o número quatro significava "Eu primeiro ou RINO...", um acrónimo para "Republicano só no nome".

Karamo disse em outubro que não tinha nada a ver com essas classificações e culpou um "voluntário temporário" por as ter criado. Numa entrevista separada, na semana passada, chamou aos seus críticos "me-firstters" e ridicularizou a fação "RINO" do partido.

Bree Moeggenberg, membro do comité estadual - que foi classificado com um quatro - disse que esse gráfico faz parte de uma cultura mais ampla de divisão sob Karamo.

"Ela privou-nos de direitos", disse Moeggenberg à CNN. "Ela afastou os RINO's per se. Afastou todos os lados do establishment. Ela afastou as bases".

Joel Studebaker, o vice-chefe de gabinete do partido, admitiu numa entrevista que a angariação de fundos tem sido um desafio e disse acreditar que o partido angariou menos de 1 milhão de dólares este ano. Questionado sobre o pagamento ao ator Caviezel, disse: "Pagar-lhe-ia pessoalmente 110.000 dólares? Provavelmente não. Penso que seria um número mais baixo, mas também sei que estávamos a lutar para conseguir oradores".

Mas Studebaker acrescentou que Caviezel injectou energia na conferência e falou para uma casa cheia. De uma forma mais geral, Studebaker comparou o estado atual do partido ao de uma organização em fase de arranque, em que a sua equipa começou com dívidas e activos limitados.

"Chegamos à mesa sem quase nenhuma experiência política e não vemos isso como uma coisa má, mas aumenta a curva de aprendizagem em termos de política", disse Studebaker, que disse que os críticos de Karamo dentro do partido também partilham a responsabilidade pelo seu estado atual.

"Toda a gente quer fazer do Karamo o centro das atenções. Temos uma mentalidade neste estado, neste país, de cima para baixo. E a realidade é que se trata de uma discussão entre nós e o povo", disse ele.

"Se eles se retirassem e pegassem na energia que estão a usar para nos tentar destruir e tentassem ajudar-nos com a experiência que têm, seríamos imparáveis", acrescentou Beyer, o presidente do quarto distrito do partido, que se juntou a Studebaker para uma entrevista na CNN.

Eleição em jogo

Os estrategas republicanos acreditam que ganhar o Michigan é essencial para ganhar a Casa Branca e, por isso, é crucial ter um partido estatal organizado que possa ajudar os eleitores, apoiar os doadores e prestar ajuda logística.

"O Michigan tem-se movido cada vez mais para a coluna do campo de batalha, até mesmo para a coluna de Trump, e os republicanos precisam desesperadamente de encontrar um roteiro para ganhar", disse o estratega republicano do Michigan, Dennis Lennox.

Os críticos de Karamo acreditam que é necessária uma mudança na liderança para que isso aconteça.

"Não é que eu não goste dela. O que ela está a fazer, por outro lado, é bastante insidioso", disse Andy Sebolt, presidente do segundo distrito do partido, que também presidiu à comissão política do partido estatal até há pouco tempo, quando Karamo o afastou depois de ele ter dito que defendia mais transparência.

"Devíamos ter uma hipótese de lutar no estado do Michigan para atribuir os nossos eleitores a um republicano. ... Com este caos e a alienação de outros republicanos, não temos essa hipótese", afirmou.

Linh Tran e Kristen Holmes, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com