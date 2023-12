Liverpool vs. Chelsea: Sadio Mane no centro do empate da Premier League, deixando o Manchester City na pole position para ganhar o título

Todos os quatro golos surgiram numa primeira parte frenética, com Sadio Mane a capitalizar o erro de Trevoh Chalobah e Mo Salah a ampliar a vantagem do Liverpool com uma finalização sublime.

O Chelsea voltou a entrar no jogo graças a um vólei impressionante de Mateo Kovačić e, em seguida, Christian Pulisic bateu a bola para casa depois de ter sido libertado pelo passe de N'Golo Kanté.

A segunda parte foi igualmente frenética, com ambas as equipas a terem oportunidades para vencer o jogo. Édouard Mendy defendeu brilhantemente um remate de longa distância de Salah, enquanto Caoimhín Kelleher reagiu de forma incisiva para bloquear um remate de Pulisic à queima-roupa.

O empate deixou o Chelsea, segundo classificado, a 10 pontos do líder da Premier League , o Manchester City, com o Liverpool a um ponto mais atrás, tendo jogado menos um jogo do que os dois rivais pelo título.

O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, tinha deixado o avançado Romelu Lukaku de fora da sua lista de convocados para o jogo de domingo, depois de o internacional belga ter revelado na semana passada que estava descontente com a atual situação no clube e expressado o seu desejo de um dia regressar à antiga equipa Inter de Milão.

"O assunto tornou-se demasiado grande e ruidoso perto do jogo, por isso decidi proteger a preparação do jogo e é por isso que ele está de fora", disse Tuchel à Sky Sports antes do início do jogo de domingo.

"Claro que já falámos, duas vezes. Falei com os principais jogadores e depois tivemos de perceber que estava demasiado perto do jogo. É demasiado grande. Adiámos a decisão e, enquanto o fazemos, temos de proteger a preparação do jogo".

'Um vermelho claro'

Mane recebeu um cartão amarelo no primeiro minuto do jogo, depois de o seu braço em movimento ter apanhado César Azpilicueta na cara, embora o capitão do Chelsea tenha dito que o avançado senegalês do Liverpool devia ter sido expulso.

"Não me importo que sejam cinco segundos de jogo... é um vermelho", disse Azpilicueta à Sky Sports. "Não percebo, já tivemos este tipo de decisões no outro dia. É um cartão vermelho claro. Estamos a ter estas decisões contra nós e isso pode mudar o rumo do jogo.

"Vi a repetição do lance, mas não precisava disso, porque sabia logo que era vermelho.

"Tivemos de lutar para regressar ao jogo", diz Azpilicueta. "Deixámos tudo em campo, mas não foi suficiente.

"Ambas as equipas tiveram os seus momentos. Quando estavam a ganhar por 2-0, pensaram que tinham uma oportunidade clara de marcar o terceiro golo e talvez isso pudesse matar o jogo, mas depois disso jogámos bem."

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, faltou ao jogo de domingo devido a uma suspeita de teste positivo ao coronavírus, tendo o treinador adjunto do clube, Pepijn Lijnders, assumido o comando da equipa em Stamford Bridge.

"Nunca é aborrecido para nós. Uma intensidade incrível desde o início com ambas as equipas. Gostaríamos de ter mais controlo, tivemos tantos bons contra-ataques, mas faltou apenas o último passe", disse Lijnders à Sky Sports.

Nas próximas semanas, o Liverpool não poderá contar com Salah, Mané e Naby Keita, uma vez que o trio de jogadores vai jogar pelo Egipto, Senegal e Guiné, respetivamente, na Taça das Nações Africanas, nos Camarões.

Fonte: edition.cnn.com