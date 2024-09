Lituânia recruta representantes da Missão Diplomática Russa

Lituânia convocou um representante da Embaixada Russa em Vilnius devido aos severos ataques aéreos que a Rússia realizou na Ucrânia. O diplomata foi recebido com fortes protestos durante a reunião de quarta-feira, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Lituânia, devido ao aumento dos bombardeios em áreas residenciais na Ucrânia.

O ministério destacou que os frequentes ataques a escolas, instalações médicas e bairros residenciais demonstram a desesperação e o desrespeito da Rússia pelos direitos humanos fundamentais e pelo direito internacional. Pelo menos sete pessoas morreram e cerca de 38 ficaram feridas nos ataques aéreos russos na cidade ucraniana de Lviv, na quarta-feira.

Em um incidente anterior, na terça-feira, mais de 50 pessoas morreram e cerca de 270 ficaram feridas em um ataque à cidade ucraniana central de Poltava. A Rússia está em conflito com a Ucrânia há aproximadamente dois anos e meio.

