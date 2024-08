- Litígios insuficientemente garantidos em relação ao reembolso da ajuda ao coronavírus

Até 21 de agosto de 2024, de aproximadamente 1.600 reclamações relacionadas a pagamentos excessivos em pedidos de auxílio empresarial por COVID-19 em Hesse, apenas duas reivindicações foram bem-sucedidas. Esta informação foi revelada pelo Ministério da Economia em Wiesbaden à Agência de Notícias da Alemanha. O objetivo das diversas iniciativas federais e estaduais de auxílio por COVID-19 foi aliviar a pressão financeira sobre empresas e trabalhadores autônomos devido à quebra do COVID-19 e às restrições governamentais.

Para o auxílio de emergência inicial da COVID-19, a responsabilidade é do Conselho Regional (RP) em Kassel, enquanto o auxílio de transição da COVID-19 é administrado pelo RP em Gießen. Na jurisdição do RP em Kassel, 563 casos foram encerrados e 313 ainda estão pendentes. "Até agora, nenhuma ação legal foi bem-sucedida, e 69 casos foram resolvidos", explicou o ministério (até 21 de agosto de 2024).

Na área do RP em Gießen, há 550 processos judiciais em andamento. Duas vitórias foram alcançadas nesses processos. "Em outros casos, as decisões foram mantidas pelos tribunais ou os casos foram encerrados, por exemplo, por meio do retiro da ação ou de outra forma", informou o Ministério da Economia.

Aproximadamente 957 milhões de euros foram distribuídos sob o primeiro programa de financiamento, o auxílio de emergência inicial da COVID-19, para manter a liquidez para despesas operacionais em andamento, como aluguel e locação. O ministério afirmou que isso foi feito para 106.214 solicitações aprovadas em Hesse.

Em aproximadamente 4.000 casos, foram feitas demandas de reembolso. Os proprietários de empresas já devolveram 38,6 milhões de euros. "Além disso, há uma quantia que não pode ser facilmente quantificada, que inclui fundos exigidos, mas ainda não reembolsados, como pagamentos parcelados, outros adiamentos ou processos judiciais pendentes", explicou o Ministério da Economia.

O Ministério da Economia mencionou que, em outros processos judiciais em andamento relacionados a pedidos de auxílio por COVID-19 na jurisdição do RP em Gießen, as decisões foram mantidas pelos tribunais ou os casos foram encerrados por vários meios. Além das vitórias em duas reivindicações, nenhuma ação legal foi bem-sucedida até agora no estabelecimento de reclamações relacionadas a pagamentos excessivos em Hesse.

