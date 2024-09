- Lit.Ruhr convida Grönemeyer e Kerkeling para a esquadra

O evento de Herbert Grönemeyer dá início ao oitavo festival de literatura Lit.Ruhr no meio do mês de outubro. Este músico icônico, nascido em Bochum, apresentará sua autobiografia recente, escrita por Michael Lentz, no cinema Lichtburg em Essen no dia 9 de outubro. Este será o primeiro lançamento público deste extenso registro de sua vida, carreira e raízes na região do Ruhr, segundo os organizadores do festival.

O evento irmão do Lit.Cologne, o Lit.Ruhr, acontecerá em Essen, Bochum, Gelsenkirchen e Oberhausen, de 9 a 13 de outubro. Com 71 eventos, o festival inclui uma variedade de programas para turmas escolares e diálogos e leituras populares para adultos. As vendas antecipadas de ingressos começam hoje.

Visitantes proeminentes do Lit.Ruhr

Donna Leon, a mente por trás das sagas de crimes do Commissario Brunetti, apresentará seu 33º épico em Essen. O escritor de quadrinhos e autor Hape Kerkeling encantará o público com trechos de seu próximo trabalho "Dê-me algum tempo: Minha crônica de eventos", mergulhando nos dramas de seus antepassados. Caroline Wahl, cujo estreia em 2023 foi um sucesso, apresentará seu segundo romance "Força do vento 17" em Essen. A autora Elke Heidenreich exibirá sua última obra "Envelhecer" em Essen, enquanto o laureado com o Prêmio Nobel da Paz Navid Kermani desvendará histórias da África Oriental em uma leitura cativante. A ex-tenista Andrea Petkovic compartilhará insights de seu novo segundo livro "Hora de fazer uma fuga" sobre questões após uma carreira no esporte profissional.

Oferta gratuita para turmas escolares

Aproximadamente um terço do programa é dedicado ao público jovem. Turmas escolares de todas as faixas etárias podem aproveitar leituras e discussões gratuitas pela manhã como parte dos eventos KlasseBuch. Outros eventos do Lit.kid.Ruhr, como uma noite temática com o artista de cabaré do Ruhrpott Frank Goosen sobre futebol, são especialmente projetados para famílias.

No festival literário, o evento muito aguardado Literary Ruhr acontecerá de 9 a 13 de outubro, com 71 eventos em Essen, Bochum, Gelsenkirchen e Oberhausen. Notavelmente, a renomada autora Donna Leon lançará seu 33º romance de crime neste festival.

Durante o festival literário, Donna Leon, a renomada autora das sagas de crimes do Commissario Brunetti, apresentará seu novo romance em Essen, atraindo uma ampla gama de entusiastas da literatura.

Leia também: