Lionel Messi não entra na lista de candidatos ao prémio de melhor jogador da temporada da Ligue 1

A omissão não surpreende, uma vez que Messi marcou quatro golos em 23 jogos do campeonato após a sua transferência do Barcelona no ano passado.

Nomeados para o prémio de melhor jogador do ano estão o companheiro de equipa de Messi no PSG, Kylian Mbappe, o melhor marcador da Ligue 1 com 24 golos até agora nesta temporada, Martin Terrier do Rennes, Wissam Ben Yedder do AS Monaco, Dimitri Payet do Marselha e Lucas Paqueta do Lyon.

Isso também significa que o atacante do PSG Neymar, o jogador do ano da liga em 2017-18, também não entrou na lista.

O PSG conquistou o seu 10º título da liga - e o oitavo só nas últimas 10 épocas - no mês passado e tem atualmente 14 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Marselha.

Messi assinou um contrato de dois anos com o PSG antes da época 2021/22, pondo termo à sua ligação de mais de 20 anos ao Barcelona. Durante a sua passagem pelo clube, conquistou 10 títulos da La Liga e foi eleito o melhor jogador do ano por nove vezes.

Na Liga dos Campeões desta época, Messi marcou cinco golos em sete jogos, embora a campanha do PSG tenha terminado nos oitavos de final com uma derrota frente ao Real Madrid.

O prémio de melhor jogador da época, que Mbappe venceu nas duas últimas ocasiões, será anunciado a 15 de maio.

