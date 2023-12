Lionel Messi marca dois golos e ajuda o Barcelona a subir ao terceiro lugar da La Liga

No entanto, com o calendário a mudar para 2021, o avançado do Barcelona parece ter entrado noutra velocidade, mostrando vislumbres do seu melhor.

Na noite de quarta-feira, Messi marcou dois golos e acertou duas vezes na trave na vitória do Barcelona por 3-2 sobre o Athletic Bilbao, colocando os catalães no terceiro lugar da La Liga.

O Barcelona foi obrigado a sair atrás no placar, depois que Inaki Williams abriu o placar para o Bilbao logo aos três minutos.

Os homens de Ronald Koeman voltaram à igualdade em grande estilo, com uma jogada de equipa que terminou com um cruzamento em profundidade de Messi, que foi cabeceado por Frenkie de Jong para Pedri, de 18 anos, empatar.

A partir daí, Messi roubou a cena, marcando um golaço depois de um toque de calcanhar de Pedri para dar a liderança ao Barcelona e depois marcando o terceiro com uma finalização enfática depois que o passe incisivo de Antoine Griezmann dividiu a defesa do Bilbao.

Com os dois golos, Messi está empatado com outros três na liderança da tabela de goleadores em Espanha, com nove golos no total.

Foi um passe errado de Messi no final do jogo que deu ao Bilbao a oportunidade de reduzir a desvantagem para metade, mas o Barcelona conseguiu segurar os três pontos e ficar a sete do líder Atlético de Madrid, que tem dois jogos a menos que os catalães.

Apesar de não ter sido um Barcelona vintage nas últimas semanas, os erros do início da época parecem ter sido corrigidos. De facto, desde a derrota por 3-0 em casa contra a Juventus na Liga dos Campeões, no início de dezembro, o Barcelona está invicto há sete jogos na La Liga, com cinco vitórias e dois empates.

Depois do jogo, Pedri elogiou a nova resistência mental da equipa.

"Quando se sofre um golo tão cedo, é normal que se baixe a cabeça, mas mostrámos muita confiança em nós próprios para que isso não acontecesse", disse o internacional sub-21 espanhol.

"Sabíamos que era um jogo importante, foi assim que o encarámos. Sabíamos que eles iam procurar o Inaki (Williams) com a sua velocidade, mas superámos isso e conseguimos três pontos muito importantes."

Fim da série

Federico Chiesa marcou dois golos e a Juventus fez uma excelente exibição para vencer o AC Milan por 3-1, pondo fim à invencibilidade do clube na Serie A.

O internacional italiano de 23 anos fez uma jogada individual rápida com Paulo Dybala e desbloqueou a defesa milanesa antes de Davide Calabria empatar a partida.

O segundo golo de Chiesa e o golo de Weston McKennie fecharam a magnífica prestação da Juventus e infligiram ao AC Milan a primeira derrota na liga desde março passado - uma série de 27 jogos, que durou 304 dias.

A Juventus, que ganhou os últimos nove títulos da Serie A, está agora a sete pontos do líder AC Milan.

O Milan, sem o atacante Zlatan Ibrahimovic, lesionado na quarta-feira, está um ponto à frente da rival Inter de Milão.

Um início lento

A vida de Mauricio Pochettino em Paris teve um início pouco animador, com a equipa do Paris Saint-Germain a empatar 1-1 contra o St Etienne no seu primeiro jogo como treinador.

O argentino foi oficialmente confirmado como novo treinador do campeão francês no sábado, após a demissão de Thomas Tuchel.

Depois de ter estado em desvantagem no marcador com o golo de Romain Hamouma na primeira parte, o internacional italiano Moise Kean empatou o jogo para o PSG. No entanto, o PSG não conseguiu voltar a marcar, apesar de ter quase 70% de posse de bola.

"Foi um jogo difícil. Temos de continuar a trabalhar. Não estou à procura de desculpas, temos de melhorar a nossa forma de jogar e de melhorar os nossos desempenhos", disse Pochettino no final.

"Somos o PSG, temos de ganhar. Cheguei há três dias, mas estou satisfeito com a forma como os jogadores tentaram aplicar o que trabalhámos nos treinos."

Com o empate, o PSG subiu ao segundo lugar, ultrapassando o Lille na diferença de golos. O Lyon, depois de vencer o Lens por 3 a 2, ficou com três pontos de vantagem na liderança.

