Lionel Messi estreia-se no Paris Saint-Germain, mas Kylian Mbappé é a estrela do espetáculo

No entanto, foi Kylian Mbappé quem roubou a cena na noite especial de Messi, marcando os dois golos que deram continuidade ao início de temporada perfeito do PSG.

O futuro do astro francês tem sido objeto de intenso escrutínio nas últimas semanas, com o Real Madrid supostamente apresentando duas ofertas separadas superiores a US$ 180 milhões para tentar tirar o jogador de 22 anos de Paris.

Ambas as ofertas teriam sido rejeitadas pelo PSG, embora o diretor desportivo do clube, Leonardo, tenha admitido na semana passada que Mbappé quer sair.

"Nosso presidente e Leonardo são muito claros: ele está aqui conosco", disse o técnico Mauricio Pochettino após o jogo de domingo. "Estou muito feliz por o ter. Ele é uma dádiva."

Sem jogar desde a final da Copa América em julho, Messi falhou os dois primeiros jogos desde que se juntou ao PSG, enquanto trabalha gradualmente para recuperar a sua plena forma física.

Foram necessários 66 minutos para que Pochettino o apresentasse contra o Reims, levando o contingente de torcedores do PSG à loucura quando Messi finalmente entrou em campo com uma camisa que não fosse a do Barcelona pela primeira vez na carreira.

Houve breves lampejos do brilhantismo a que os fãs se habituaram ao ver Messi ao longo dos anos, mas pode levar algum tempo até que ele esteja à altura e cante da mesma folha de hinos que os seus companheiros de equipa.

"É difícil neste momento porque os nossos jogadores estão todos em diferentes níveis de condição física", disse Pochettino aos jornalistas após o jogo. "Ele [Messi] esteve muito bem desde o momento em que entrou em campo.

"Sempre que tocou na bola, espalhou a calma por toda a equipa. É importante até para Lionel Messi vencer na sua estreia.

"Ele pode irradiar um otimismo e uma energia que todos podem sentir e que pode ter uma influência positiva sobre os outros jogadores."

