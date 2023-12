Lionel Messi diz à CNN que acredita que o PSG é o melhor sítio para voltar a ganhar a UCL

O astro argentino assinou um contrato de dois anos com o clube francês na terça-feira, encerrando sua passagem de 19 anos pelo Barcelona.

Em declarações a Amanda Davies, da CNN Sport, Messi sublinhou que tanto as suas ambições como as do seu novo clube estão alinhadas - ganhar o troféu que até agora tem escapado ao PSG e que o próprio Messi ganhou quatro vezes.

"Estou ciente do meu passado e do objetivo que este clube tem - lutar durante algum tempo para ganhar a Liga dos Campeões, e esteve perto nos últimos anos", disse à CNN.

"Para mim, a nível pessoal, adoraria ganhar outra Champions, como já disse em anos anteriores, e penso que cheguei ao sítio ideal para o fazer. Temos os mesmos objectivos. Tem jogadores impressionantes, um dos melhores plantéis do mundo e espero que consigamos alcançar esse objetivo que Paris tanto deseja, que eu tanto desejo e que esperamos poder desfrutar com o povo de Paris também".

Apenas alguns dias antes, Messi estava em lágrimas durante uma emocionante conferência de imprensa de despedida do Barcelona, o clube no qual ele surgiu no futebol europeu e floresceu.

Durante o seu tempo com os gigantes catalães, Messi ganhou dez títulos da liga espanhola, bem como seis Bola de Ouro.

Embora tenha admitido na sua conferência de imprensa que a sua saída do Barcelona foi "muito difícil", também disse que estava "muito feliz" no seu novo clube e ansioso pelo futuro.

"A verdade é que é difícil colocar em palavras o que tive de viver esta semana", disse Messi a Amanda Davies.

"Foi muito difícil o que aconteceu com o Barcelona, despedir-me depois de ter estado lá toda a minha vida num só lugar. E depois de três dias - sem esquecer o que aconteceu - tudo mudou. Eu estava a viver com muitas dúvidas, muitos nervos, muita expetativa de que isto ia acontecer e bem... muita excitação e desejo de começar.

"Foi uma chegada muito especial, o acolhimento das pessoas que me receberam, que vieram para a rua. Estou muito entusiasmado por começar esta nova era que vou viver e estou pronto para começar a minha nova vida aqui em Paris."

Ao deixar o Barcelona, Messi admitiu que os seus amigos no PSG - incluindo o seu antigo companheiro de equipa no Barça, Neymar, e os colegas argentinos Ángel Di María e Leandro Paredes - acabaram por ajudar na sua decisão de vir para a "Cidade das Luzes".

A chegada de Messi a Paris forma uma linha de frente assustadora ao lado de Neymar e do astro francês Kylian Mbappé. E a perspetiva de jogar ao lado desses dois astros excita o jogador de 34 anos.

"É uma loucura poder partilhar o dia a dia com eles, com todo o plantel, há transferências fantásticas (que aconteceram este verão), e agora quero mesmo treinar e competir porque vou jogar com os melhores jogadores", acrescentou Messi.

No entanto, há rumores que ligam Mbappé, de 22 anos, a uma transferência para fora do Parc des Princes, embora o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, espere que a chegada de Messi o convença a ficar.

"Acho que toda a gente conhece o futuro do Kylian, ele quer ganhar, quer ganhar troféus", disse Al-Khelaifi.

"Ele disse-o em público, quer ter uma equipa competitiva e nós temos a mais competitiva do mundo. Não há desculpa para ele agora - ele não pode fazer outra coisa senão ficar."

Dentro das regras

Com tantos jogadores caros e de alto nível no plantel do PSG, Al-Khelaifi questionou como é que o clube pode pagar mais uma estrela e ainda assim manter-se dentro dos regulamentos do Fair Play Financeiro (FFP) da UEFA.

No entanto, quando questionado por um jornalista sobre como o clube poderia contratar Messi, Al-Khelaifi disse que o clube não prometeria algo que não poderia fazer dentro das regras.

Ele explicou que o clube permaneceria dentro dos regulamentos "desde o primeiro dia até o final".

Khelaifi disse que o acordo seria benéfico não só para o PSG, mas também para a cidade de Paris e para a liga francesa, do ponto de vista desportivo e comercial, entre outros.

"Espero que Leo não peça um salário maior", brincou Al-Khelaifi.

Al-Khelaifi disse à CNN que já é "o paraíso" desde que Messi concordou em assinar com o PSG, apontando o impacto que a sua chegada já teve no clube, sem sequer ter feito uma aparição.

"Quer dizer, não vou dizer nem mesmo os números que os patrocinadores nos oferecem hoje. É algo inacreditável", disse à CNN Sport.

"Se vires também as nossas redes sociais, tínhamos 35 milhões e agora temos 42 milhões. Em menos de três dias. É incrível. Sei que os últimos dois anos foram de crise com a Covid-19, mas acredito numa coisa: cada crise é uma oportunidade.

"E contratámos quatro jogadores a título gratuito e o valor desses quatro jogadores mais o (Achraf) Hakimi aumentou os activos do clube para quase 3 mil milhões de dólares. É fantástico. As pessoas não reconhecem isso, não sabem disso, mas acho que deviam saber, aqueles que questionam a nossa capacidade financeira."

