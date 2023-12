Lionel Messi: Barcelona diz que o astro argentino está de saída do clube

"Apesar de o clube e o jogador terem chegado a um acordo e da sua clara intenção de assinar um novo contrato hoje, isso não pode acontecer devido a obstáculos financeiros e estruturais", disse o Barcelona num comunicado no seu site.

O jogador de 34 anos, que no mês passado venceu sua primeira Copa América com a Argentina, admitiu no verão de 2020 que queria sair "o ano todo" e alegou que uma cláusula em seu contrato significava que ele poderia fazê-lo de graça, mas no final Messi foi forçado a ficar como Barcelona discordou e não estava disposto a reduzir sua cláusula de liberação de 700 milhões de euros (US $ 897 milhões).

O argentino disse que o seu amor pelo clube significava que não tinha intenção de contestar a decisão do clube em tribunal e arrastar uma disputa legal.

O anterior contrato de Messi, que expirou no final de junho, foi revelado pelo jornal espanhol El Mundo como valendo 672 milhões de dólares e fez dele o atleta mais bem pago da história do desporto.

"Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser satisfeitos", acrescentou o comunicado do Barcelona.

"O FC Barcelona expressa de todo o coração a sua gratidão ao jogador pela sua contribuição para o engrandecimento do clube e deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro da sua vida pessoal e profissional".

Messi, que se estreou no Barcelona em 2004, conquistou 10 títulos da La Liga e quatro Ligas dos Campeões com o clube catalão.

Em abril, Messi conquistou o seu 35º troféu com o clube, quando o Barcelona derrotou o Athletic Bilbao por 4-0 na final da Copa del Rey.

Como tantas vezes antes, foi Messi quem roubou a cena, nomeadamente com o terceiro golo do Barcelona e o primeiro do argentino no jogo.

Começando bem dentro do seu próprio campo, Messi trocou passes com Sergiño Dest, antes de avançar e fazer o mesmo com Frenkie De Jong mais à frente.

O argentino passou por dois zagueiros do Bilbao e mandou a bola para o fundo do gol.

É o tipo de génio que os adeptos se habituaram a ver quando observam o pequeno número 10 e que trouxe de volta memórias do golo de abertura na final da Copa do Rei de 2015 - também contra o Bilbao - amplamente considerado um dos melhores de sempre de Messi.

Mas o triunfo na Copa del Rey foi o primeiro troféu do Barcelona desde 2019.

"É muito especial ser capitão desta equipa onde passei toda a minha vida", disse Messi após o jogo. "E muito especial poder levantar a taça".

Fonte: edition.cnn.com