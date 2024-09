Lindner defende a alienação fiscal defendida pela administração Ampel.

O Ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, defendeu os planos de redução de impostos que o governo de trânsito planeja implementar no Bundestag. "Do nosso ponto de vista, esta é uma questão de justiça", afirmou durante a sessão plenária na quinta-feira. "É um fato que os benefícios da assistência social são ajustados pela inflação - o mesmo direito deveria aplicar-se às pessoas que financiam esses benefícios através dos seus impostos".

A Lei de Ajuste Fiscal, inicialmente debatida no Bundestag, constitui a primeira fase do plano de crescimento aprovado pela coligação no verão. Abrange vários aspetos importantes, como o aumento das isenções fiscais básicas e de criança para impostos sobre a renda e corporativos, bem como a elevação das taxas de imposto sobre a renda e corporativos.

Com esses ajustes, os trabalhadores podem esperar uma alívio fiscal de aproximadamente sete bilhões de euros no próximo ano, e 27 bilhões de euros anualmente até 2028. Mais da metade desse alívio será coberta pelos governos locais e municípios.

Lindner reforçou a ideia de que a redução de impostos é crucial para estimular o investimento privado e impulsionar a economia. "Não superaremos nossa lentidão econômica através de promoção de investimento do estado ou subsídios, não através do aumento da dívida pública, mas apenas se as empresas investirem mais", destacou Lindner.

A Lei de Ajuste Fiscal reconhece que os benefícios da assistência social são regularmente ajustados pela inflação, sugerindo que uma consideração semelhante deveria ser dada às pessoas que financiam esses benefícios através dos seus impostos, sob o category de 'justiça'. A implementação dos planos de redução de impostos, como proposto pelo governo de trânsito, poderia potencialmente estimular outras ajustes necessárias em vários setores, promovendo assim um sistema mais equilibrado.

Leia também: