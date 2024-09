Linder impede a escalada dos impostos da segurança social para os mais ricos

Parece estar emergindo um potencial conflito dentro do governo federal alemão entre o Ministro das Finanças, Christian Lindner, e seu colega do Trabalho e Assuntos Sociais, Hubertus Heil. De acordo com o "Handelsblatt", Lindner estaria bloqueando a proposta de aumento dos tetos de contribuição para a seguridade social, apresentada por Heil. As negociações sobre o rumo dessa questão estão atualmente em andamento dentro do governo, segundo a reportagem.

Se o plano de Heil for aprovado, os trabalhadores com maior renda carregarão desproporcionalmente o peso das contribuições adicionais. O sistema de seguridade social, que abrange a previdência, desemprego, saúde e seguro de cuidados de longa duração, é geralmente considerado crônicamente subfinanciado a longo prazo. Heil estaria planejando aumentar significativamente os tetos de contribuição, ou seja, os limiares de renda até os quais as contribuições são obrigatórias, no próximo ano. Qualquer renda que ultrapasse esses limites estaria isenta de contribuições para a seguridade social. De acordo com o "Handelsblatt", os trabalhadores com alta renda poderiam ser obrigados a pagar até 1.000 euros a mais em contribuições no próximo ano. Os tetos atuais de contribuição para a previdência e seguro de desemprego são de cerca de 91.000 euros por ano, enquanto a saúde e o seguro de cuidados de longa duração têm limiares de aproximadamente 62.000 euros.

O Ministério Federal das Finanças alegadamente vê esse aumento como contrário às medidas de alívio fiscal previstas no pacote de crescimento da coalizão do semáforo. De acordo com uma nota citada entre os ministérios, "os efeitos aliviadores das medidas da iniciativa de crescimento seriam anulados" se o aumento proposto das contribuições fosse aprovado.

O Ministério Federal das Finanças recusou-se a comentar o assunto quando questionado. Enquanto isso, Lindner afirmou no Bundestag na quarta-feira que há um risco de que os planos de alívio possam ser redirecionados para o sistema de seguridade social através do aumento proposto dos tetos de contribuição, anulando o aumento pretendido do poder de compra.

Se implementado, o plano de Heil poderia levar a um aumento das contribuições para o seguro de desemprego para trabalhadores com alta renda. Esse potencial aumento das contribuições contradiz as medidas de alívio fiscal previstas no pacote de crescimento da coalizão do semáforo, de acordo com o Ministério Federal das Finanças.

