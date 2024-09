Linder defende a reinstalação da abolição das licenças de doença por telefone.

O Ministro das Finanças, Lindner do FDP, está pressionando pelo fim da prática de obter atestados médicos por telefone. Ele afirmou em um evento do VCI em Berlim que, no futuro, as pessoas terão que visitar fisicamente seus médicos para relatar doenças, em vez de usar o telefone.

Lindner não está sugerindo nenhum mau uso da política, mas observou uma ligação entre a taxa anual de licença médica da Alemanha e a introdução desse método simplificado. A opção de obter um atestado médico por ligação telefônica foi estabelecida durante a pandemia do coronavírus e, em dezembro de 2023, o Comitê Federal Conjunto de médicos, empresas de seguro-saúde e clínicas aprovou essa disposição permanente.

Exame do governo federal

Pacientes ainda podem obter um atestado médico por telefone se forem reconhecidos pela prática do médico e não apresentarem sintomas graves de saúde relacionados à sua doença atual. Como parte de sua Iniciativa de Crescimento Econômico, o governo federal decidiu examinar essa prática devido ao aumento dos casos de licença médica.

Lindner também anunciou sua intenção de defender a eliminação da contribuição solidária na próxima eleição para chanceler. Em sua visão, a contribuição solidária é um "imposto especial cobrado principalmente de fatores essenciais para o crescimento econômico, como motivação, qualificações, empreendedorismo e investimento pessoal". Com uma determinação política adequada, a eliminação do freio à dívida ainda pode ser viável, mesmo com investimentos substanciais, ele sugeriu.

