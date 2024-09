Lilian de Carvalho Monteiro fala dos planos de casamento com Boris Becker

Até ao último momento, o casamento secreto do lendário tenista Boris Becker e da analista financeira Lilian de Carvalho Monteiro permaneceu desconhecido. Mais do que o local, que estava marcado para ser a pitoresca cidade italiana de Portofino, os 85 convidados estavam no escuro. Mas agora, a noiva decidiu revelar detalhes.

Boris Becker, o ex-campeão de ténis, voltou a casar no sábado, desta vez com a analista de riscos Lilian de Carvalho Monteiro, na pitoresca vila de pescadores italiana de Portofino. A Vogue publicou as fotografias do casamento, destacando um evento envolvido em completo segredo.

Os 85 convidados permaneceram no escuro até ao fim, mesmo sobre o local da cerimónia. Foram transportados em autocarros Porsche, com vendas nos olhos, até ao local do casamento. Segundo o Bild, os convidados até tiveram de cobrir as câmaras dos seus telemóveis para evitar quaisquer vazamentos de informações.

Dois dias antes do grande dia, a noiva abriu-se à Vogue sobre a sua escolha do local do casamento. Originalmente, ela tinha considerado Roma, a sua cidade natal, mas o casal preferiu um local que lhes parecesse familiar, que os fizesse lembrar a vida que partilhavam. Veneza, Lago di Como e Portofino foram considerados.

A sua decisão foi rápida, tomada durante uma visita em Fevereiro deste ano. De Carvalho Monteiro recordou: "Assim que chegámos e entrámos no local, tive uma visão do nosso casamento. Boris e eu olhámos um para o outro e soubemos que este era o local onde celebraríamos o nosso grande dia."

O vestido de casamento inspirado na arte de Magritte

O casal optou por uma abordagem "faça-você-mesmo", dispensando um planeador de casamentos. "Organizei tudo eu mesma, com a ajuda de Boris e da nossa assistente", explicou de Carvalho Monteiro. O tema "Dolce Vita" serviu de inspiração para o casamento. O vestido, longo, branco, sem alças e justo, era feito de chiffon em camadas e tinha um véu muito longo. Foi uma colaboração com Andrea Ravieli, inspirada na pintura de René Magritte "The Lovers". A pintura simbolizava "confiança, mesmo quando não nos podemos ver", como de Carvalho Monteiro colocou.

As fotografias mostram de Carvalho Monteiro a usar um vestido branco e preto com bolinhas para o jantar de ensaio do dia anterior. Para a festa de casamento, ela usou um conjunto branco com um casaco branco, a combinar com o fato do seu marido. O bolo de casamento foi um bolo de quatro andares de creme, decorado com rosas, e Numerous roses adorned the long dining table.

Para ela, o casamento significa "cometer-se a cuidar um do outro, confiar um no outro e ficar juntos", explicou de Carvalho Monteiro. Mesmo os períodos desafiadores, incluindo a condenação e o encarceramento de Becker, parecem ter aproximado o casal, como ela afirmou na entrevista: "Para ser honesta, acho que fortalecemos o nosso casamento alguns anos atrás quando enfrentámos alguns desafios juntos."

O casamento: um investimento

Do ponto de vista de uma analista de riscos, de Carvalho Monteiro destaca a sua visão sobre o casamento: "Tem de se investir nele e trabalhar nele todos os dias. É uma decisão que se toma todos os dias. Não se pode desistir quando fica difícil. É trabalho difícil, e eu percebi isso. Acho que nós os dois temos."

Boris Becker está no seu terceiro casamento: esteve casado com Barbara Becker de 1993 a 2001 e tem dois filhos, Noah e Elias Becker, com 30 e 25 anos, respetivamente. Em 2009, casou-se com a sua então namorada, Lilly Becker, e tiveram um filho, Amadeus, agora com 14 anos. Boris Becker também tem uma filha, Anna Ermakova, com a modelo russo-britânica Angela Ermakova. Desde 2020, Becker tem uma relação com a italiana Lilian de Carvalho Monteiro. No Festival de Cinema de Cannes de 2024, anunciou o noivado.

As fotografias do casamento revelaram um evento cheio de segredo, mostrando "O entretenimento" de uma cerimónia estrelada e secreta. Ao Reflecting on their wedding location, de Carvalho Monteiro shared that they decided upon Portofino after feeling a strong connection to the place, expressing that it felt like their 'home'.

Leia também: