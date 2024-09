- Liga-o ao Jannik Sinner.

Artista britânico Seal (61) e o jovem tenista italiano Jannik Sinner (23) podem parecer diferentes à primeira vista. No entanto, a lenda da música é um defensor vocal do tenista que conquistou seu primeiro Grand Slam no Australian Open deste ano. Convidado para assistir à partida de Sinner no US Open do ano passado, Seal voltou neste 2 de setembro de 2024 para torcer por Sinner enquanto ele lutava contra Tommy Paul (27) em uma disputa em três sets para chegar às quartas de final, onde enfrentaria Daniil Medvedev (28) no dia 4.

O motivo do apoio de Seal vem de uma recente discussão no US Open. Seal admira Sinner pela sua equilíbrio, uma característica que valoriza em sua própria vida. Seal, que está sempre à procura de equilíbrio, acha que Sinner é "uma das pessoas mais equilibradas que já conheci". Jogadores de alto nível como Sinner também têm a capacidade de manter o foco por longos períodos, uma qualidade que Seal aprecia.

Tênis e Concertos: Paralelos

Em uma entrevista ao "Detroit Metro Times" no ano passado, Seal, ex-companheiro da modelo Heidi Klum (51), revelou seu amor pelo tênis. Além de ser um fã ávido, Seal participa ativamente. Ele acha que o tênis ressoa com sua profissão devido às suas semelhanças. "Cantar requer eficiência, alcançar mais com menos, e o tênis compartilha essas qualidades", ele compartilhou. Seal não entrega suas melhores apresentações quando sua voz está no auge. Em vez disso, ele busca "deixar ir, se render, não controlar e confiar que todas as técnicas que pratiquei vão surgir naturalmente. E quando você alcança isso, cantar se torna fácil e eficiente".

Tênis: A Arte Incontrolável

Assim como Seal, os jogadores de tênis não se concentram conscientemente na técnica durante suas apresentações. Eles buscam ficar claros, relaxados e se render, o que Seal admira no tênis.

Sinner e Seal: Além do Tênis

Sinner e Seal compartilham mais do que apenas uma paixão pelo tênis. Na conferência de imprensa do US Open de 2023, Sinner abriu-se sobre sua amizade crescente, elogiando o caráter de Seal. "Além de sua música, ele é uma pessoa ótima para se estar ao redor", Sinner compartilhou. Eles falaram sobre a turnê europeia próxima de Seal, fazendo com que sua ligação vá além do tênis.

O amor de Sinner pelo tênis ressoou com Seal, que encontrou semelhanças entre cantar e o esporte. Em uma entrevista, Seal mencionou que o tênis compartilha as qualidades do canto, requerendo eficiência e alcançando mais com menos.

A admiração de Seal pelo foco e equilíbrio de Sinner no tênis vai além da quadra. Ele vê paralelos entre a abordagem de Sinner e a sua própria, enfatizando a importância de deixar ir e confiar em sua prática durante as apresentações.

