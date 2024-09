Líderes indecisos declaram que não apoiarão o apoio de Harris, mas pedem cautela contra votar em Trump.

Frações não comprometidas, no entanto, aconselharam contra o voto no ex-Presidente Donald Trump. Eles afirmaram em um comunicado que sua agenda incluía propostas para intensificar a violência em Gaza e reprimir ainda mais protestos anti-guerra. Além disso, eles relutavam em sugerir um voto em um terceiro partido devido à possibilidade de ajudar Trump acidentalmente em estados-chave.

A disputa presidencial em Michigan, um importante reduto democrata, é projetada como uma das mais competitivas do país. Ativistas pró-palestinos expressaram preocupação de que a hostilidade em relação ao apoio dos EUA a Israel no conflito de Gaza, que começou em resposta aos ataques de Hamas em 7 de outubro e resultou em mais de 40.000 mortes palestinas, possa prejudicar a participação do voto democrata.

O anúncio dos líderes não comprometidos implica que seus aliados não promoverão ativamente Harris antes das eleições.

"O fato de a Vice-Presidente Harris não ter modificado sua posição sobre políticas de armas incondicionais ou ter afirmado publicamente seu apoio à manutenção das leis de direitos humanos dos EUA e internacionais existentes nos deixou incapazes de endossá-la", declarou o grupo, também criticando sua campanha por se aproximar de Dick Cheney, o ex-vice-presidente republicano e arquiteto da Guerra do Iraque, enquanto ignora a insatisfação dos apoiadores anti-guerra. Cheney e sua filha Liz Cheney, uma ex-deputada e crítica severa de Trump, endossaram Harris para presidente neste mês.

A revelação precede um evento da campanha de Harris com Oprah Winfrey nos subúrbios de Detroit, agendado para mais tarde na noite. Michigan abriga uma das maiores populações de americanos de origem árabe do país, que teve um papel significativo ao emitir mais de 100.000 "votos não comprometidos" - uma mensagem para Biden - durante a primária democrata do estado em fevereiro.

Os líderes do movimento não comprometidos, incluindo Abbas Alawieh - ex-assistente do deputado de Michigan Rashida Tlaib, uma palestina-americana, e da deputada de Missouri Cori Bush - e a irmã de Tlaib, Layla Elabed, pressionaram por um lugar de palestina-americana na Convenção Nacional Democrática de agosto em Chicago, mas seu pedido foi rejeitado pelos líderes do partido.

Eles organizaram um sítio de protesto fora do United Center para desafiar a decisão, eventualmente alterando sua demanda para uma visita de Harris às famílias palestinas-americanas enlutadas em Michigan. A campanha supostamente não abordou esse pedido.

