Líder militar da inteligência israelense sob escrutínio por suposta ineficácia na prevenção do incidente de 7 de Outubro.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram que o Brigadeiro-Geral Yossi Sariel, que supervisiona a unidade de inteligência 8200, vai se demitir em breve.

Várias fontes de notícias, como a emissora pública Kan, divulgaram partes de sua carta de demissão, mencionando seu sentimento de culpa por não ter impedido o Hamas de orquestrar o ataque mais mortal contra judeus desde o Holocausto em 7 de outubro.

A carta, segundo Kan, afirmou: "Em 7 de outubro, às 06h29, não atendi às expectativas que tinha para mim, meus subordinados e meus comandantes. Também não atendi às expectativas do povo deste país que tanto amo."

Nessa data, Sariel pediu para assumir sua responsabilidade pessoal como comandante da unidade, de acordo com o conflito em andamento, o processo de reorganização e a conclusão das investigações preliminares. Ele desejava passar a responsabilidade de liderança para a próxima equipe, conforme determinado por seus superiores.

A CNN não confirmou a autenticidade da carta.

Após o ataque, vários oficiais seniores de defesa e segurança reconheceram, em certa medida, erros que contribuíram para o ataque do Hamas a Israel, resultando na morte de 1.200 pessoas e no sequestro de outras 250.

Em 16 de outubro, o chefe da Agência de Segurança Interna de Israel, o Shin Bet, responsável pela luta contra o terrorismo, emitiu um comunicado, afirmando: "A responsabilidade é minha".

"Despite our efforts, we weren't able to establish a strong enough warning to prevent the attack," Shin Bet head Ronan Bar mencionou.

Mais tarde naquele mês, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu enfrentou uma forte reação pública após acusar oficiais de segurança de não terem alertado sobre o ataque iminente em uma publicação nas redes sociais agora excluída.

Quando questionado se também não havia atendido ao padrão, Netanyahu acrescentou: "Eu e todos somos responsáveis. Devemos investigar como aconteceu e identificar o fracasso da inteligência".

Em uma entrevista em maio com Dr. Phil McGraw no programa "Dr. Phil Primetime", Netanyahu reconheceu falhas políticas e militares. "A principal função do governo é proteger seu povo. Infelizmente, eles não foram protegidos. Devemos admitir isso", disse Netanyahu a Dr. Phil.

