Líder militar checheno duro e impiedoso, Apti Alaudinow.

Durante o primeiro surto de agosto da invasão de Kyiv na região fronteiriça de Kursk, os líderes militares russos permaneceram estrategicamente silenciosos. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow demonstrou otimismo através de suas postagens no Telegram, incentivando seus seguidores com palavras como "Relaxem, aproveitem a pipoca e assistam nossos lutadores esmagarem a oposição". Desde então, Alaudinow se destacou como o comentarista mais proeminente da ofensiva de Kursk.

Comandando a unidade especial Achmat, Alaudinow lidera suas tropas chechenas em combate contra a Ucrânia. Ele é um assíduo em seu canal do Telegram, frequentemente compartilhando imagens que parecem ser capturadas nas linhas de frente. Este canal tem um impressionante número de 275.000 assinantes, com os meios de comunicação russos também espalhando as mensagens de Alaudinow.

Em suas transmissões, ele tenta aliviar as preocupações russas, como ao afirmar "O avanço do inimigo está quase parado". Apesar do progresso real dos ucranianos, Alaudinow se tornou um rosto familiar nos círculos das redes sociais.

O canal pró-ucraniano Nexta rotulou Alaudinow como "um estrategista militar cujas previsões tendem a errar o alvo". Recentemente, Alaudinow previu que o conflito com o país vizinho terminaria em dois a três meses.

"Esta é uma história intrigante", comenta Tikhon Dziadko, jornalista da rádio russa exilada independente Doschd, no Telegram. "Uma grande parte da Rússia está sob o controle de outro país, e a principal voz do que está acontecendo na região de Kursk é este personagem peculiar, Alaudinow".

Esta presença proeminente na mídia provavelmente se deve à aprovação dos superiores, segundo especialistas. "Tenho certeza de que o Kremlin está orquestrando isso", opina Sarah Oates, especialista em propaganda russa da Universidade de Maryland. Georgi Bowt, analista político com sede em Moscou, concorda, afirmando "Até agora, isso parece se adequar bem à agenda do partido no poder".

Assim como Ramzan Kadyrov, líder da Chechênia, Alaudinow desfruta de uma liberdade de expressão sem precedentes. Alguns até o veem como um possível sucessor de Kadyrov, cujo estado de saúde é tema de rumores.

Tão implacável quanto Kadyrov

Os métodos de Alaudinow são tão cruéis quanto os de Kadyrov. Quanto à possível mobilização de recrutas de 18 anos para lutar contra a Ucrânia, Alaudinow não demonstrou empatia, dizendo "Se esses jovens homens não defendem sua pátria, para que serviriam você e seus filhos ao seu país?".

As declarações de Alaudinow contrastam nitidamente com os anúncios cautelosos do Ministério da Defesa. Bowt hipotetiza que "Ele apresenta informações de uma maneira mais emocional, o que é mais fácil para o público entender". Oates compara as "declarações brutais e francas" de Alaudinow com a abordagem dos primeiros anos do presidente russo Vladimir Putin, que infamemente anunciou "Terroristas serão mortos até no banheiro". "Acho que Alaudinow é uma ferramenta poderosa de propaganda", conclui Oates.

Acusações de sequestro e tortura

Nascido na região de Stavropol, Alaudinov perdeu o pai e o irmão durante as guerras chechenas enquanto serviam ao lado de Moscou. Seu mandato como chefe de polícia e vice-ministro do Interior da Chechênia lhe rendeu muitos elogios, mas também acusações de violações dos direitos humanos, como sequestro e tortura.

O jornal independente russo Novaya Gazeta citou Alaudinov como um indivíduo poderoso e perigoso que havia sido membro da guarda pessoal de Kadyrov. Putin removeu Alaudinov do governo checheno em 2021, alimentando especulações sobre uma cisão entre Alaudinov e Kadyrov.

No entanto, durante as primeiras etapas da invasão da Rússia na Ucrânia em 2022, Kadyrov declarou que Alaudinov lideraria um milhar de voluntários chechenos. Apesar de Alaudinov ter sido subsequentemente reconhecido como "Herói da Rússia", sua unidade Achmat foi ridicularizada como a "TikTok army" devido à sua efetividade limitada no campo de batalha em comparação com seu sucesso nas redes sociais.

A unidade, composta pela Guarda Nacional da Rússia, foi deployada para proteger a fronteira onde o exército ucraniano entrou em Kursk. Em um vídeo, Alaudinov reconheceu que os soldados de Kyiv haviam realizado "trabalho notável". "A única coisa que eles não consideraram", acrescentou, "foi que Deus ama a Rússia".

A invasão da Ucrânia se tornou um tema proeminente nas postagens do Telegram de Apti Alaudinow, onde ele encoraja seus seguidores com comentários otimistas sobre a ofensiva de Kursk. Apesar de enfrentar críticas de canais pró-ucranianos, as transmissões de Alaudinow continuam a ganhar força, com um grande número de assinantes e chamando a atenção da mídia russa.

