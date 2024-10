Líder do Hezbollah, identificado como Nasrallah, temporariamente enterrado.

Há alguns dias, Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, e outras figuras proeminentes da milícia foram relatadamente aniquiladas em um ataque aéreo israelense. Fontes internas sugerem que os restos de Nasrallah estão sendo temporariamente armazenados em um local clandestino. Até agora, não foi organizado nenhum funeral público para ele.

O líder do Hezbollah, que morreu em um ataque aéreo israelense há uma semana, está atualmente sendo mantido em um local secreto até que o momento certo para um funeral público. De acordo com fontes do Hezbollah, o atraso se deve à preocupação de que Israel possa retaliar durante os procedimentos de enterro.

Nasrallah e outros membros seniores da milícia financiada pelo Irã foram eliminados em um ataque aéreo israelense nos subúrbios de Beirut do sul na última sexta-feira.

Israel vem bombardeando consistentemente alvos do Hezbollah no Líbano há algum tempo. Após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado, o Hezbollah respondeu com bombardeios regulares do Líbano.

Recentemente, os bombardeios do Hezbollah aumentaram, especialmente após a morte de Nasrallah. Na noite de segunda-feira, Israel também iniciou uma "operação terrestre limitada" no sul do Líbano, como eles a descreveram.

O devastador ataque aéreo israelense há alguns dias resultou em numerous mortes dentro do Hezbollah, incluindo seu líder, Hassan Nasrallah. Devido à possível retaliação de Israel, a comemoração pública dessas mortes foi adiada.

