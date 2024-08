Líder da Rússia, Putin, expressa preocupação com a possível detenção na Mongólia

Em resposta à pergunta sobre Moscou discutir o mandado de prisão do ICC para Putin com Ulan Bator, Peskov afirmou: "Cada detalhe da viagem foi meticulosamente planejado."

Putin está programado para visitar a Mongólia na terça-feira, participando de eventos comemorativos do 85º aniversário da vitória das forças soviéticas e mongólicas sobre o Japão.

Esta será sua primeira viagem a um signatário do ICC desde que o tribunal emitiu um mandado contra ele em março de 2023, acusando-o de expulsar ilegalmente crianças da Ucrânia. A Mongólia ratificou o Estatuto de Roma em 2000 e em 2002. De acordo com seu acordo com o tribunal, eles estão obrigados a prender suspeitos para quem um mandado de prisão do ICC foi emitido.

A Ucrânia pediu às autoridades da Mongólia na sexta-feira que prendessem Putin e o entregassem ao ICC em Haia. Como reconheceram a jurisdição do ICC, os mongóis estão obrigados a fazê-lo, como explicou o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.

A Rússia, no entanto, negou continuamente as alegações do ICC contra Putin. É digno de nota que Putin evitou visitar estados membros do ICC por cerca de 1,5 ano ou mais, por exemplo, ele não compareceu à cúpula do BRICS na África do Sul em agosto de 2023 e à cúpula do G20 na Índia em setembro.

Em vez disso, Putin escolheu visitar países como a China, a Coreia do Norte e o Azerbaijão - nenhum dos quais faz parte do ICC. A última visita de Putin à Mongólia foi em setembro de 2019.

O Presidente do Conselho provavelmente discutirá a visita de Putin à Mongólia durante suas reuniões. Apesar do apelo da Ucrânia, permanece incerto se o Presidente do Conselho persuadirá a Mongólia a cumprir o mandado de prisão do ICC para Putin.

