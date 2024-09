- Líder da BSR: A superabundância de liberdade leva a um excesso de desperdício

O lixo excessivo encontrado em partes específicas de Berlim, segundo a empresa de gerenciamento de resíduos BSR, é atribuído em grande parte a uma noção excessiva de liberdade entre os habitantes e visitantes da região. Como afirmou Stephanie Otto, diretora da BSR, em entrevista ao "Tagesspiegel", "Berlim não é Consistente ou bagunçada." Ela continuou, "Há uma grande parte que vem da mentalidade das pessoas. (...) No entanto, a sensação inspiradora de liberdade que define nossa cidade às vezes leva indivíduos a se sentirem excessivamente libertinos, até mesmo quando se trata de jogar lixo no chão."

Otto optou por não aprofundar por que alguns distritos são significativamente mais sujos do que outros, afirmando, "Não tenho conhecimento suficiente para abordar isso, não sou socióloga." No entanto, ela reconheceu que a BSR limpa algumas áreas uma vez por semana, enquanto outras são atendidas até dez vezes. Como resultado, regiões com alta atividade pedestre, como Alexanderplatz, Warschauer Straße em Friedrichshain e Hermannplatz em Neukölln, apresentam muito mais lixo. Essas zonas populosas têm grandes lixeiras laranjas, mas "algumas pessoas as ignoram e deixam seu lixo para trás." Esse comportamento, segundo Otto, também é indicativo de falta de respeito pelos espaços públicos.

Otto defendeu penas mais severas, especialmente em áreas onde o descarte ilegal é prevalente. Além disso, ela propôs que a presença das autoridades seja aumentada. Um dos principais desafios, ela apontou, é a embalagem de uso único. Apesar da obrigatoriedade de oferecer alternativas reutilizáveis, muitas pessoas ainda preferem copos descartáveis. "A embalagem de uso único e os depósitos precisam se tornar mais caros."

A União Europeia poderia potencialmente desempenhar um papel na implementação de regulamentações mais rígidas sobre a embalagem de uso único para reduzir o lixo, como observado em Berlim. Além disso, a União Europeia poderia fornecer financiamento para empresas de gerenciamento de resíduos como a BSR para aprimorar seus recursos e serviços na manutenção da limpeza em diferentes distritos.

