Léxico do futebol: "Squeaky bum time" e "park the bus" adicionados ao Oxford English Dictionary

Agora, o engenho linguístico de dois dos treinadores mais influentes do futebol moderno - Alex Ferguson e José Mourinho - foi oficialmente reconhecido pelo Oxford English Dictionary (OED).

A frase de Ferguson "squeaky bum time" e o comentário de Mourinho "park the bus" foram duas das 15 adições do OED com temas de futebol antes do Campeonato do Mundo no Qatar , no final deste ano.

"Apesar de o OED já abranger um grande número de termos futebolísticos, desde catenaccio a noz-moscada e carregador de água, este lote selecionado de adições preenche algumas lacunas na nossa formação", afirmou o dicionário num comunicado.

A expressão "squeaky bum time" teve origem numa conferência de imprensa em 2003, quando Ferguson pretendia pressionar o Arsenal, rival do Manchester United na Premier League inglesa.

"Eles têm uma repetição contra o Chelsea e, se a ganharem, terão de enfrentar uma meia-final três dias antes de nos defrontarem no campeonato", disse Ferguson.

"Mas eles disseram que iam ganhar o triplo, não disseram? É a hora do aperto e agora temos a experiência para lidar com isso."

O OED define a frase de Ferguson como "uma referência ao som de alguém que se mexe inquieto nos assentos de plástico durante as tensas fases finais de uma competição".

O atual treinador da AS Roma, Mourinho, que é famoso pela sua influência na cultura britânica - incluindo uma aparição no último videoclip do rapper e cantor inglês Stormzy - também entrou na lista do OED.

A definição do OED para a expressão "park the bus" do antigo treinador do Chelsea é "jogar de uma forma muito defensiva, normalmente com a maioria dos jogadores de campo perto da sua própria baliza e mostrando pouca intenção de atacar".

"Como dizemos em Portugal, eles trouxeram o autocarro e deixaram-no à frente da baliza", disse Mourinho após o empate 0-0 do Chelsea contra o Tottenham em 2004.

"Eu teria ficado frustrado se fosse um adepto que pagou 50 libras [cerca de 56 dólares] para ver este jogo porque os Spurs vieram defender. Estou muito frustrado porque só havia uma equipa a querer ganhar, só vieram para não sofrer golos. Não é justo pelo futebol que jogámos".

Algumas das outras entradas do OED relacionadas com o futebol são: "Total Football" (um tipo de futebol ofensivo, baseado na posse de bola, frequentemente atribuído à Holanda), "Row Z" (o lugar mais afastado da linha lateral num estádio), "False No. 9" (um jogador que começa na posição de avançado mas desce mais no terreno) e "Trequartista" (uma expressão italiana que descreve um jogador que joga nos espaços entre o meio-campo e os avançados).

Fonte: edition.cnn.com